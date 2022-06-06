В парламенте появился законопроект "Об исполнительном производстве" по усилению административной ответственности за управление авто в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения в условиях действия военного положения.

Среди авторов законопроекта 7382-2 нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

В проекте закона предлагается разрешить конфисковывать авто без возмещения его стоимости у водителей, которые впервые попались в нетрезвом виде за рулём.

А в условиях военного времени предлагается не только конфисковывать машины у тех, кто задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулём, а ещё и вменить штраф в три тысячи необлагаемых налогом минимумов (51 тысяча грн) и запрет на вождение на десять лет.

В военное время конфискованный транспорт предлагают отдать на нужды ВСУ, МВД, Национальной полиции.

Напомним, ранее в законопроекте 7381, автором которого также была в том числе Безуглая, предлагали лишить гражданства мужчин, выехавших за границу во время войны без уважительной причины и не вернувшихся в страну в течение 30 дней.

В нем также была норма о конфискации авто. При этом тогда предлагалось не отбирать авто в случаев, когда зафиксировано и доказано, что собственник/водитель осуществлял управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

В итоге, Безуглая отозвала свою подпись под скандальным законопроектом. А позже и сам законопроект убрали с рассмотрения в парламенте.

Кроме того, в еще одном законопроекте (№7382), который появился на сайте Рады в середине мая (автором которого также была Безуглая и другие нардепы "Слуги народа") предлагалось отбирать автомобили у нетрезвых водителей и отдавать их на нужды армии, полиции и других госструктур.