Верховная Рада Украины решила не рассматривать законопроект о введении дистанционного голосования в парламенте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, не хватило даже голосов за включение в повестку дня. За включение проголосовали всего 178 депутатов, из них 160 - из фракции "Слуга народа".

Скриншот: Telegram/Железный нардеп

Ранее "Страна" писала, что Нардепы предложили запретить на территории Украины российскую музыку. Исключение может составить музыка тех исполнителей, которые осуждают российское военное вторжение в Украину.

Также мы рассказывали, что нардепы собрали подписи для выражения недоверия омбудсмену Людмиле Денисовой.

Между тем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.