В Украине хотят запретить публичное использование российской музыки, идею предложили группа нардепов Верховной Рады во главе с Никитой Потураевым.

Законопроект 7273-д опубликован на Официальном веб-портале парламента.

Нардепы предложили запретить на территории Украины публичные исполнения, показ, демонстрацию и публичное извещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, в которых граждане РФ исполняют песни с текстом, чтобы поддержать национальный музыкальный продукт нашей страны.

"Заявление о включении в Перечень подаётся в Службу безопасности Украины таким лицом, его законным представителем, организатором гастрольного мероприятия или правообладателем, который имеет право предоставлять разрешения на использование в Украине произведений в исполнении этого лица", – говорится в проекте закона.

Отмечается, что данный запрет не будет касаться певцов РФ, которые осуждают агрессию России против Украины.

"Белым списком" исполнителей из РФ будет заниматься аппарат СНБО, а сам перечень разместят на сайте ведомства, которое и будет работать над его своевременным обновлением.

Ранее мы писали о том, что сильный общественный резонанс вызвал законопроект нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, в котором она предлагает разрешить офицерам в боевой обстановке убивать солдат, которые не выполняют их приказы или самовольно покидают боевые позиции и место дислокации.

Однако тем же днем из Верховной Рады отозвали скандальны законопроект, позволяющий офицерам убивать солдат.