Сервис видеостриминга Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории Российской Федерации.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя сервиса.

Представитель сервиса заявил о том, что это является "реализацией ухода с российского рынка", о котором было объявлено в начале марта.

По его словам, компания дожидалась окончания платежного цикла - пока не закончится действие всех ранее оформленных в РФ предоплаченных подписок - для окончательной блокировки сервиса в России.

Сообщается, что 27 мая россияне не смогли пользоваться услугами Netflix без подключения к VPN-сервисам: не работают приложения для смартфонов, телевизоров и компьютеров, недоступна также и веб-версия. Роскомнадзор в этот же день заявил, что никаких ограничительных мер в отношении видеоплатформы со стороны ведомства не принималось.

Напомним, неделю назад американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, заявила о принятии решения ликвидировать бизнес в России.

А вот McDonald’s в России может превратиться в "Mс". Меню будет близким к классическому.