Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории России
Сервис видеостриминга Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории Российской Федерации.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя сервиса.
Представитель сервиса заявил о том, что это является "реализацией ухода с российского рынка", о котором было объявлено в начале марта.
По его словам, компания дожидалась окончания платежного цикла - пока не закончится действие всех ранее оформленных в РФ предоплаченных подписок - для окончательной блокировки сервиса в России.
Сообщается, что 27 мая россияне не смогли пользоваться услугами Netflix без подключения к VPN-сервисам: не работают приложения для смартфонов, телевизоров и компьютеров, недоступна также и веб-версия. Роскомнадзор в этот же день заявил, что никаких ограничительных мер в отношении видеоплатформы со стороны ведомства не принималось.
Напомним, неделю назад американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, заявила о принятии решения ликвидировать бизнес в России.
А вот McDonald’s в России может превратиться в "Mс". Меню будет близким к классическому.