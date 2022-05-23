Американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приняла решение ликвидировать бизнес в России.

Об этом пишет AP со ссылкой на служебную записку для сотрудников Starbucks.

В РФ Starbucks был представлен компанией "Кофе Сирена", теперь это юрлицо будет ликвидировано, а сотрудники сокращены в течение трех месяцев.

При этом им обещают помощь в трудоустройстве и выплаты в течение шести месяцев.

У компании в РФ было 130 заведений, где работали около 1000 человек. Компания Starbucks пришла на российский рынок в 2007 году, на долю российского подразделения приходится менее 1% годового дохода компании.

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