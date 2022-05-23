Сеть ресторанов McDonald’s в России будет называться "Mс", при этом меню возможно максимально будет походить на классическое, а в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, где M может остаться фирменной.

Об этом со ссылкой на источники сообщают "Известия".

Издание пишет, что McDonald’s через несколько лет сможет обратно выкупить свои активы.

"Около 600 ресторанов McDonald’s перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в РФ", – сказал источник.

Между тем, гендиректор компании заявил, что желтую букву "М" не планируют сохранять в новом бренде McDonald's в России, вывески будут демонтированы.

Напомним, 16 мая Корпорация McDonald's объявила об окончательном выходе с российского рынка и начала процесс продажи своего российского бизнеса.

Тогда же СМИ стали сообщать, что на самом деле компания никуда не уходит, а только меняет вывеску.

19 мая в McDonald’s заявили о намерении продать бизнес в России текущему лицензианту - новокузнецкому предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен будет управлять ресторанами под новым брендом.

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