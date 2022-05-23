В России сообщили, что McDonald’s в стране может превратиться в "Mс". Меню будет близким к классическому
Сеть ресторанов McDonald’s в России будет называться "Mс", при этом меню возможно максимально будет походить на классическое, а в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, где M может остаться фирменной.
Об этом со ссылкой на источники сообщают "Известия".
Издание пишет, что McDonald’s через несколько лет сможет обратно выкупить свои активы.
"Около 600 ресторанов McDonald’s перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в РФ", – сказал источник.
Между тем, гендиректор компании заявил, что желтую букву "М" не планируют сохранять в новом бренде McDonald's в России, вывески будут демонтированы.
Напомним, 16 мая Корпорация McDonald's объявила об окончательном выходе с российского рынка и начала процесс продажи своего российского бизнеса.
Тогда же СМИ стали сообщать, что на самом деле компания никуда не уходит, а только меняет вывеску.
19 мая в McDonald’s заявили о намерении продать бизнес в России текущему лицензианту - новокузнецкому предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен будет управлять ресторанами под новым брендом.
Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.