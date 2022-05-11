McDonald's может заработать в России под другим брендом
Американская сеть ресторанов McDonald's, покинувшая российский рынок, может возобновить работу в РФ, но под другим брендом.
Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией.
Один из них заявил, что компания еще не приняла окончательного решения, но там решили, что этот вопрос "пора решать"
"Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать", - сообщил источник.
До вторжения в Украину в РФ было около 800 ресторанов "Макдоналдс".
В сети ресторанов это сообщение "Известиям" еще не комментировали.
Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.