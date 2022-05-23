Производитель джинсов Levi Strauss покидает российский рынок
Производитель джинсов Levi Strauss покидает российский рынок. Компания ищет покупателя на свои российские активы.
Об этом пишет "Коммерсант".
Отметим, что свой бизнес Levi Strauss остановила еще в марте. Издание сообщает, что среди вероятных покупателей магазинов - турецкие ритейлеры, которые смогут вести импорт той же продукции.
Первый магазин в РФ был открыт в 1993 году.
Ранее сообщалось, что McDonald's объявил об уходе с рынка России. А в РФ тем временем пишут о продолжении работы ресторанов под новым брендом.
Также сообщалось, что в Coca-Cola допустили полный уход с российского рынка, если война в Украине будет долгой.
Кроме того, мы писали, что китайские техно-гиганты Lenovo и Xiaomi без объявления выходят с рынка РФ.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.
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