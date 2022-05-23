Производитель джинсов Levi Strauss покидает российский рынок. Компания ищет покупателя на свои российские активы.

Об этом пишет "Коммерсант".

Отметим, что свой бизнес Levi Strauss остановила еще в марте. Издание сообщает, что среди вероятных покупателей магазинов - турецкие ритейлеры, которые смогут вести импорт той же продукции.

Первый магазин в РФ был открыт в 1993 году.

Ранее сообщалось, что McDonald's объявил об уходе с рынка России. А в РФ тем временем пишут о продолжении работы ресторанов под новым брендом.

Также сообщалось, что в Coca-Cola допустили полный уход с российского рынка, если война в Украине будет долгой.

Кроме того, мы писали, что китайские техно-гиганты Lenovo и Xiaomi без объявления выходят с рынка РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.