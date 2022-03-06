Стриминговый сервис Netflix принял решение временно отказаться от обслуживания российских пользователей в связи со вступлением в силу "закона о фейках про российскую армию".

Об этом сообщает издание Variety.

"Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить работу нашего сервиса в России", - заявил изданию представитель Netflix.

Напомним, что социальная сеть ТикТок заявила о прекращении работы в России после принятия закона об ответственности за "фейки про российскую армию".

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