Стримиговый сервис Netflix остановил работу в России
Стриминговый сервис Netflix принял решение временно отказаться от обслуживания российских пользователей в связи со вступлением в силу "закона о фейках про российскую армию".
Об этом сообщает издание Variety.
"Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить работу нашего сервиса в России", - заявил изданию представитель Netflix.
Напомним, что социальная сеть ТикТок заявила о прекращении работы в России после принятия закона об ответственности за "фейки про российскую армию".
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