Социальная сеть ТикТок заявила о прекращении работы в России после принятия закона об ответственности за "фейки про российскую армию".ТикТока.

Об этом сообщается в твиттере ТикТока.

"TikTok — это площадка для творчества и развлечений, которая может стать источником облегчения и человеческого общения во время войны, когда люди сталкиваются с огромной трагедией и изоляцией. Тем не менее, безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом", - сказано в сообщении.

Указано, что в свете нового российского закона о "фейковых новостях" у сервиса нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент, пока . Наша служба обмена сообщениями в приложении идет рассмотрение последствий данного закона для безопасности. затронута

"Мы будем продолжать оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги, сделав безопасность нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении.

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