Цены в украинских аптеках выросли на 20-40%. Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий.

Он объясняет это подорожанием топлива, усложнением логистики импортных лекарств и падением гривны к доллару.

"Еще одна проблема - отсутствие оборотных средств у аптечных сетей. Чтобы возобновить работу на деоккупированных территориях, компенсировать ущерб, аптечным сетям нужны ресурсы. В некоторых регионах ощущается кадровый дефицит. Для возвращения на работу в разрушенные города фармацевтов иногда приходится дополнительно стимулировать", - перечислил проблемы Радуцкий.

Также влияет снижение продаж у аптечных сетей: "у многих людей сегодня просто нет денег, поэтому покупают самое необходимое, отказываясь, например, от витаминов".

Напомним, "Страна" разбиралась в том, почему из аптек пропал йод и какая ситуация по другим лекарствам.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.