Во время войны в Украине самыми востребованными профессиями стали строители, коммунальщики и водители. Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

По ее словам, три месяца войны были трудоустроены порядка 70 тысяч украинцев. Статус безработного по состоянию на 30 мая имеют 308 тысяч человек, что на 20% меньше чем на май прошлого года.

"Я вижу, что уже сейчас растет спрос на профессии в строительной отрасли, на работников коммунальных предприятий (это 100%) и на сегодня довольно высокий спрос на водителей. Я не могу сказать, что такого спроса не было до военного положения, он тоже был, но сегодня мы также видим много вакансий в перерабатывающей промышленности", - заявила Жовтяк.

Также она добавила, что в последний месяц увеличилось число вакансий в сфере торговли. Самая лучшая ситуация с работой в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, по оценкам Международной организации труда, наша страна потеряла с начала войны 4,8 млн рабочих мест, а продолжение боевых действий может увеличить эту цифру до рекордных 7 млн. "Страна" подробно разбиралась, как меняется ситуация на рынке труда Украины и что с зарплатами.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.