Евросовет официально объявил о начале года беспошлинного экспорта товаров из Украины в Европу
Год беспошлинного экспорта украинских товаров в Евросоюз официально начался.
Решение о его вводе опубликовал сайт Европейского совета.
В течение ближайшего года не будут действовать таможенные и антидемпинговые пошлины на любые товары, произведенные в Украине.
В первую очередь, это является большим плюсом для украинских производителей продовольствия и металлургических компаний Украины.
Напомним, Совет Европейского Союза 24 мая отменил на год пошлины на ввоз украинских товаров в ЕС.
Ранее мы писали, что президент США Джо Байден утвердил отмену пошлин на ввоз стали из Украины. Беспошлинный импорт будет действителен в течение года.
Также "Страна" сообщала, что Европарламент отменил пошлины на ввоз в Евросоюз всех украинских товаров.
Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.
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