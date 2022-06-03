Год беспошлинного экспорта украинских товаров в Евросоюз официально начался.

Решение о его вводе опубликовал сайт Европейского совета.

В течение ближайшего года не будут действовать таможенные и антидемпинговые пошлины на любые товары, произведенные в Украине.

В первую очередь, это является большим плюсом для украинских производителей продовольствия и металлургических компаний Украины.

Напомним, Совет Европейского Союза 24 мая отменил на год пошлины на ввоз украинских товаров в ЕС.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден утвердил отмену пошлин на ввоз стали из Украины. Беспошлинный импорт будет действителен в течение года.

Также "Страна" сообщала, что Европарламент отменил пошлины на ввоз в Евросоюз всех украинских товаров.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.