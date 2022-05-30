Украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект про возврат всех таможенных пошлин и НДС на импортные машины.

Об этом говорится в законопроекте №7418, обнародованном на сайте парламента.

По данным, которые публиковал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, за апрель-май в Украину ввезли 123,6 тысяч машин. Общая сумма налоговой и таможенной льготы составила 13,6 млрд грн.

В среднем, по информации нардепа, в будний день ввозят по 4000-5000 машин.

Напомним, в апреле украинцам разрешили не платить за растаможку авто в период войны.

Ранее "Страна" рассказывала, что происходило с очередями на границе в связи с этим.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

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Подробно о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.