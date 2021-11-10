Льготная растаможка для "евроблях", как и анонсировалось ранее, закончилась. С сегодняшнего дня полиция не будет допускать водителей на нерастаможенных авто к движению на дорогах Украины.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Teлеграм-канале.

"Вопрос с "евробляхами" решен. По состоянию на 09.10 более 83 тысяч автомобилей растаможены, а бюджет получил 2,9 млрд гривен. Больше никаких отсрочек/льготных периодов не будет. Теперь - закон один для всех", - заявил он.

Летом в Украине снизили штраф за нерастаможенные автомобили с 170 000 до 8 500 гривен, чтобы владельцы "еврорблях" смогли оформить их по льготным тарифам. Тем, кто не успел растаможить "евробляху" или вывезти ее за границу, с 12 ноября грозит штраф в 170 000 гривен.

Летом текущего года "Страна" сообщала о том, в Украине с 15 июня начал действовать новый механизм по растаможке паомобилей на европейских номерах - "евробляхах". Формула растаможки не зависит от стоимости машины, при этом учитывается ее возраст, объем и тип двигателя.