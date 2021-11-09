С 10 ноября в Украине истекает льготный период растаможивания автомобилей на иностранных номерах. С 11 ноября хозяев "евроблях" начнут штрафовать.

Юридическая компания "Дорожный адвокат" рассказала, какие штрафы предусмотрены законом.

Выписывать штрафы водителям авто на "евробляхах" имеют право как полицейские, так и таможенники.

За управление такой машиной, которую своевременно не вывезли за пределы страны, а также за управление ею другим лицом, отличным от ввезшего, назначат штраф 8500 гривен. Его выносят на месте, не изымая автомобиль, если это первое нарушение.

При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается в два раза - до 17 тысяч гривен. К тому же оштрафованного водителя лишат права управлять машиной на год и могут изъять автомобиль. Штрафовать в этой ситуации будет уже суд. Полиция только составит протокол и увезет авто на штрафплощадку.

Штрафы за указанные нарушения не освобождают от тех, которые могут наложить таможенники. При обнаружении нерастаможенного автомобиля полиция может сообщить об этом таможенной службе. Та в свою очередь имеет право наложить 17 тысяч гривен штрафа за превышение срока временного ввоза или транзита более чем на 30 дней. В этом случае также возможна конфискация "евробляхи". Таможенник должен составить протокол и передать его в суд.

Передача автомобиля на "евробляхаха" в использование другому человеку влечет 34 тысяч гривен штрафа от таможни. Владельца автомобиля при этом не освободят от обязанности вывезти транспортное средство. Игнорирование этой нормы впоследствии чревато новыми санкциями в виде штрафа.

Согласно статье 485 Таможенного кодекса действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей, а также использование временно ввозимых транспортных средств в других целях, чем для временного ввоза и вывоза, предусматривают наложение штрафа в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей.

Как сообщала "Страна", летом Верховная Рада на полгода продлила льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией.

Также мы писали о предложении Кабмина направить на закупку вакцин от коронавируса 1,4 миллиарда гривен, полученных от растаможки "евроблях".