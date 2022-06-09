Комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7414, которым хотят сделать участников боевых действий неприкосновенными для коллекторов и банков, пишет нардеп Ярослав Железняк.

Суть законопроекта в том, что на период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения коллекторам и небанковским финучреждениям будет запрещено взимать просроченные долги с украинских военных.

Напомним, что Нацбанк предлагал временно, на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения, запретить взимать просроченную задолженность с военнослужащих.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.