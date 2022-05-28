Украинских военных предлагают сделать неприкосновенными для коллекторов и банков, как и просил Нацбанк.

Соответствующий законопроект №7414 зарегистрирован в Верховной Раде.

Его суть в том, что на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения коллекторам и небанковским финучреждениям будет запрещено взимать просроченные долги с украинских военных.

Отметим, что Нацбанк предлагал временно, на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения, запретить взимать просроченную задолженность с военнослужащих.

Также НБУ рекомендовал банкам предлагать реструктуризацию кредитов или кредитные каникулы для заемщиков.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.