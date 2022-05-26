НБУ обратился в профильный комитет Верховной Рады с предложением временно запретить банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взыскивать с военных просроченные долги.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в Фейсбуке.

Для приостановки взысканий нужно внести изменения в закон "О потребительском кредитовании". В нем НБУ предлагает временно, на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения, запретить взимать просроченную задолженность с военнослужащих.

Речь идет, в частности, о военных ВСУ и других воинских формирований, правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи, проходящих военную службу на территории Украины, а также украинцах, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины. Кроме того, предложенные изменения касаются военнослужащих, получивших инвалидность по причине заболевания, связанного с прохождением военной службы, и членов их семей; военнообязанных и резервистов, призванных на учебные и специальные сборы; членов добровольческих формирований территориальных общин, участвующих в подготовке формирований и выполнении задач территориальной обороны Украины.

Запрет на взыскание просроченных долгов будет распространяться как на военнослужащих, так и на членов их семей, близких и представителей. В частности, запрещается им звонить и отправлять сообщения.

В случае нарушения будут применять предусмотренные "коллекторским законом" меры, а именно штраф от 50-100 тысяч грн или исключение из Реестра коллекторских компаний, то есть фактический запрет вести коллекторскую деятельность.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ будет штрафовать банки на 1% от капитала за нарушение правил работы при военном положении.

Также мы писали, что НБУ разрешил банкам устанавливать свободный курс валюты для безналичного обмена.