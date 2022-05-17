Украина может вернуться к плавающему валютному курсу.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью The Asahi Shimbun.

Как известно, с 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен за доллар. При этом курс в обменниках в среднем составляет 34,5-35 грн.

Шевченко убежден, что либерализация курса принесет большую стабильность на валютном рынке.

Как уже писала "Страна", в финансовых кругах в последнее время ходит слух, что власти могут опустить курс гривны, чтобы улучшить ситуацию с доходной частью бюджета.

Также мы писали, что Национальный банк Украины с 10 мая изменил в Украине ряд валютных правил и ограничений.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.