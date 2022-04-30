Российский рубль стал одним из лидеров роста по отношению к доллару среди валют развивающихся стран и единственной мировой валютой, которая в апреле укрепилась по отношению к доллару. По данным Московской биржи, с конца 2021 года по 29 апреля рубль укрепился на 6,2%. На Forex американская валюта просела к рублю на 5,6%.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам экспертов, главным фактором укрепления рубля стал приток экспортной выручки: в марте и апреле он составлял как минимум $1,7 млрд в день.

"В итоге в апреле рост рубля ускорился и превысил 18%, более того, российская валюта — единственная в мире, которая за месяц укрепилась к доллару. Индекс доллара за апрель подскочил более чем на 5% до 20-летнего максимума на фоне роста доходности казначейских облигаций США в преддверии нового цикла роста ставок ФРС в начале мая", - заявил один из аналитиков.

Также он добавил, что в таких условиях курс доллара мог бы опуститься до 65 рублей и ниже, но государство в этом не заинтересовано из-за ориентации на экспорт и растущей потребности наполнения бюджета, доля нефтегазовых доходов в структуре которого будет расти.

"Актуальность инвалюты снижается ввиду ограничений на движение капитала, а также других ограничений, в частности на поездки за рубеж, что в совокупности отражается в низком спросе на неё", - объяснил он.

29 апреля в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года. Евро падал ниже 75 рублей. Российский рубль укрепился на фоне не только повышения экспортной выручки. но также улучшения ситуации на мировых рынках капитала и из-за согласия части стан ЕС принять рублёвую схему расчётов за газ.

Издание пишет, что некоторые эксперты заявили, что падение доллара и евро вызвано искусственными мерами. По их мнению, российской экономике было бы выгоднее уйти от плавающего курса рубля и ввести фиксированный курс обмена, как в советские годы.

Между тем в оккупированном Мелитополе россияне планируют с 1 мая ввести в наличный оборот рубли.

А в Бердянске, также захваченном войсками РФ, анонсировали перевод пенсионных и социальных выплат на рубли.