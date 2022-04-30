Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей (около 4 240 гривен по текущему курсу) ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в "ДНР", "ЛНР" и "на освобожденных территориях Украины" - то есть, в захваченной российской армией Херсонской области, а также частях Запорожской и Харьковской областей.

В документе написано, что он вступает в силу со дня его подписания.

Ранее "Страна" сообщала, что в оккупированном Бердянске анонсировали перевод пенсионных и социальных выплат на рубли.

Также мы писали, что в Мелитополе россияне планируют с 1 мая ввести в наличный оборот рубли. По информации Запорожской областной военной администрации, "для реализации плана ввода в оборот российской валюты оккупационные власти собирали бывших сотрудников банковской системы, которые стали коллаборантами".

Напомним, война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.