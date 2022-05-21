Национальный банк Украины разрешил банкам устанавливать свободный курс валюты для безналичного обмена по карточным счётам.

Это следует из разъяснения Нацбанка.

То есть теперь банки могут отклоняться более чем на 10% от официального курса, чтоб определять по какому курсу считать снятие денег с карт за границей или оплату услуг через карты в валюте.

До сих пор курс был фиксирован (не более 32 с копейками). И благодаря этому расцвёл целый теневой бизнес - люди ложили в Украине на карты деньги, затем снимали через банкоматы за границей евро или доллары по курсу 32, и везли их затем в Украину, чтоб поменять по более высокому курсу на чёрном рынке.

Теперь НБУ этот бизнес решил пресечь. Впрочем, на сегодня лишь несколько банков уже подняли курс до 34-36 гривен за доллар. Большинство (в том числе и Приватбанк) пока держат его на уровне не выше 32 с копейками.

Ранее мы писали, что наличный валютный курс в Украине ускоряет рост. За один сегодняшний день, 19 мая, он прибавил сразу 1,7 гривни за один доллар и достиг в обменниках Киева 38,0-38,10 грн/$. "Страна" разбиралась, как сильно может упасть гривня.

Также мы сообщали, что в четверг, 19 мая, курс доллара в киевских обменках уже близится к отметке в 37 гривен за единицу американской валюты. Сейчас он составляет 36,90 грн.