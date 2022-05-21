НБУ разрешил банкам устанавливать свободный курс валюты для безналичного обмена
Национальный банк Украины разрешил банкам устанавливать свободный курс валюты для безналичного обмена по карточным счётам.
Это следует из разъяснения Нацбанка.
То есть теперь банки могут отклоняться более чем на 10% от официального курса, чтоб определять по какому курсу считать снятие денег с карт за границей или оплату услуг через карты в валюте.
До сих пор курс был фиксирован (не более 32 с копейками). И благодаря этому расцвёл целый теневой бизнес - люди ложили в Украине на карты деньги, затем снимали через банкоматы за границей евро или доллары по курсу 32, и везли их затем в Украину, чтоб поменять по более высокому курсу на чёрном рынке.
Теперь НБУ этот бизнес решил пресечь. Впрочем, на сегодня лишь несколько банков уже подняли курс до 34-36 гривен за доллар. Большинство (в том числе и Приватбанк) пока держат его на уровне не выше 32 с копейками.
Ранее мы писали, что наличный валютный курс в Украине ускоряет рост. За один сегодняшний день, 19 мая, он прибавил сразу 1,7 гривни за один доллар и достиг в обменниках Киева 38,0-38,10 грн/$. "Страна" разбиралась, как сильно может упасть гривня.
Также мы сообщали, что в четверг, 19 мая, курс доллара в киевских обменках уже близится к отметке в 37 гривен за единицу американской валюты. Сейчас он составляет 36,90 грн.