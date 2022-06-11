Советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что на стороне России в Украине уже воюют арабские наемники.

В эфире программы Марка Фейгина он заявил, что арабы принимают участие в боевых действиях в населенном пункте Чкалово Херсонской области.

"Первое подтвержденное наличие арабских наемников. По-настоящему. В Украине точно и сирийцы. И точное попадание украинской артиллерии. Более 200 убитых по самым низким оценкам", - рассказал советник главы Офиса президента.

Ранее мы писали, что еще 21 апреля в СНБО назвали число количество сирийских и ливийских наемников, которые воюют на стороне России на Донбассе. По данным секретаря СНБО Данилова, их количество составляет около 500 человек.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.