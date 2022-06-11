В Одессе мужчина с девушкой занялись сексом на виду у всех в одном из пляжных клубов города.

После начавшегося скандала спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что обоим уже вручены повестки в армию.

"Гормональный всплеск они смогут нормализовать во время боевых действий", - написал Сергей Братчук.

"Отметим, что если вручена повестка и девушке, то это означает, что она военнобязанная. Возможно, медик", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что устроившие во время комендантского часа драку в Одессе получили повестки в армию.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.