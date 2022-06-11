Мужчине и девушке, которые занялись сексом в одесском кафе, вручили повестки в армию. Видео
В Одессе мужчина с девушкой занялись сексом на виду у всех в одном из пляжных клубов города.
После начавшегося скандала спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что обоим уже вручены повестки в армию.
"Гормональный всплеск они смогут нормализовать во время боевых действий", - написал Сергей Братчук.
"Отметим, что если вручена повестка и девушке, то это означает, что она военнобязанная. Возможно, медик", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Ранее мы писали, что устроившие во время комендантского часа драку в Одессе получили повестки в армию.
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