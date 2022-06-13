Количество необходимого вооружения, которое назвал Михаил Подоляк, - это та потребность, которая нужна Украине для "решительной победы".

Такое объяснение дал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Это чтобы мы выбросили российскую армию с украинской территории. Все, что меньше, проблематизирует этот вопрос. Совсем мало еще больше проблематизирует", - объяснил он.

По мнению Арестовича, для серьезного изменения ситуации на фронте минимальная потребность ВСУ составляет (в дополнение к существующему вооружению): 200 гаубиц, 60 РСЗО, 100 танков, 400 единиц бронетехники, 200 дронов.

"А это (у Подоляка - Ред.) названы идеальные цифры... Что касается того, что дадут, - дело темное. Посмотрим, что случится в "Рамштайне", - добавил он.

По мнению Арестовича, остановить Путина может только "оружие, оружие, оружие, оружие, оружие, оружие, оружие, много оружия".

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.