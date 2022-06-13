Россияне поднимают тему присоединения занятых территорий, поскольку поняли, что им за это ничего не будет - ни новых санкций, ни нового оружия для Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, Путин и его окружение были испуганы после Бучи, ожидая реакции мира, поэтому долго откладывали наступление.

"А мир ничего не сделал. Ну, пятый пакет санкций, ну, немного оружия. И они поняли - а что тут бояться?.. Провозгласим единство всех народов - луганского, херсонского и запорожского", - сказал Арестович.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.