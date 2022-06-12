Российские войска на востоке Украины все чаще берут паузы между активными боевыми действиями, что свидетельствуют об их усталости.

Об этом заявил в эфире "Фейгин Live" советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Российские войска все больше берут паузы на возобновление активных действий. Очень грубо говоря, если раньше неделю активно воевали, 3-4 дня отдыхали и пополнялись, то сейчас два дня усилий и два дня пауза, день усилий и два дня пауза. То есть подиздыхают на самом деле, конечно, будут еще атаковать, но периоды активности все короче, а паузы все дольше. Что является признаком того, что наступающим тяжело", - сказал советник Ермака.

Ранее мы писали, что по словам Арестовича, российское командование хочет окружить всю группировку украинских войск в Луганской области.

Также "Страна" сообщала, что противник хочет захватить Северодонецк к 22 июня.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.