В Донецке видят большой взрыв со стороны Авдеевки (территория, подконтрольная Украине). Там поднимается большой столб дыма в виде гриба.

Соответствующее видео публикуют российские Telegram-каналы.

Напомним, в Авдеевке сообщили о серьезных разрушениях города из-за обстрелов. По словам главы военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, в городе не осталось ни одного целого здания.

Ранее мы писали, что в Авдеевке враг разбомбил школу, обстреляв ее запрещенными фосфорными бомбами.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.