14 июня в Украине идет уже 111-й день войны с РФ.

Продолжаются бои в Северодонецке. Идут переговоры об эвакуации населения, которое укрывается в убежищах северодонецкого "Азота". Идут бои за трассу Бахмут-Лисичанск, которую россияне хотят перерезать. Активизируется фронт под Харьковом.

Вчера ракетный удар пришелся по городу Прилуки в Черниговской области.

Об обстрелах заявили в Донецке.

Подробнее о том, что было вчера читайте в итогах за 13 июня.

Ниже краткая хроника из самых важных новостей за сегодня. Материал обновляется.

14 июня

09:33 Министр обороны США Ллойд Остин ушел от прямого ответа на вопрос о том, будут ли США увеличивать поставки РСЗО и гаубиц Киеву. И как быть с тем, что Россия наступает на Донбассе.

"Ну, во-первых, США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха. У нас есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине", - сказал Остин.

Он напомнил, что США уже "предоставили значительное количество гаубиц и значительное количество боеприпасов 155-мм", что сделали и другие страны.

"И поэтому мы продолжим работать над тем, чтобы достичь как можно большего и как можно быстрее, чтобы помочь им добиться успеха. И мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы помогаем им, даем им то, что необходимо для защиты их суверенной территории", - добавил он.

В общем даже намека на увеличение поставок не прозвучало (разбирались здесь, что это значит).

09:21 Мэр Николаева Александр Сенкевич о ситуации в области за сутки:

- Николаев. Вчера утром обстрелян пригород из РСЗО "Ураган". Потерпевших нет.

- Баштанский район. Вчера днем и сегодня утром обстреляна Широковская община. Поврежден жилой дом и два разрушены, без пострадавших

В Ингульской громаде ночью был обстрел, предварительно, без пострадавших. в Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы, там информация о пострадавших уточняется.

- Николаевский район. Вчера под огнем были Шевченково, Котлярево, Луч. Повреждено частное предприятие. Потерпевших нет.

- В Первомайском и Вознесенском районах ночь прошла спокойно.

09:18 Министр обороны США Ллойд Остин назвал две причины, почему ВСУ оказались эффективны в борьбе с российской армией.

"Потому что, во-первых, они прошли обучение, которое мы (США - Ред.), Великобритания и Канада предоставляем им с 2014 года. Плюс помощь в области безопасности, которую мы предоставили Украине на раннем этапе", - заявил глава Пентагона вчера на пресс-конференции в Бангкоке.

В заслуги собственно украинцам Остин поставил "упорство и волю этого народа к сопротивлению".

09:01 Западная группировка войск РФ впервые за несколько недель продвинулась на харьковском направлении.

Об этом сегодня с утра сообщили в британской разведке и американском Институте изучения войны.

Ранее в сводках Генштаба сообщалось, что противник атаковал ранее освобожденные населенные пункты Рубежное и Старый Салтов на северо-востоке от Харькова и закрепился там.

08:47 Сводка о ситуации в Северодонецке на утро 14 июня по данным мэра Александра Стрюка:

- разрушены все три моста через Северский Донец, но пути сообщения с городом существуют

- в бомбоубежищах "Азота" остаются 540-560 человек. Там есть определенные запасы пищи

- россияне сильно бомбят "Азот".

08:46 По Одессе утром нанесли ракетный удар. Две ракеты "Оникс", выпущенные из Крыма, были сбиты системами ПВО.

Было ли попадание по городу, пока не сообщается.

08:45 В Клинцах Брянской области, где недавно был взрыв на территории воинской части, опять что-то взорвалось.

Город находится в 50 километрах от границы с Украиной.

08:44 Последствия обстрела гостиницы "Доминик" в Донецке. Она расположена в Киевском районе, который вчера активно обстреливался.

08:30 Последствия ударов "Ураганами" по Днепропетровской области.

08:25 Пять человек погибли и 33 получили ранения во время вчерашних массированных обстрелов Донецка.

Об этом сообщают "власти ДНР".

Напоним, вчера в "ДНР" заявили, что под обстрел попал действующий роддом больницы Вишневского в Киевском районе.

08:17 Российский "десант" в органы власти "ДНР" продолжается: советником Пушилина по гуманитарным вопросам стал депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов.

Антонов с начала марта регулярно ездил на оккупированную часть Донбасса в качестве российского волонтера.

В Новосибирске он известен как борец с "этническими анклавами" и экстремизмом в семьях мигрантов.

08:15 Сегодня вступают в силу европейские санкции против трех российских банков: "Сбера", Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Их отключают от международной системы платежей SWIFT.

08:14 В Донецкой области под ракетный обстрел попали пригороды Доброполья. Поврежден жилой дом, жертв нет, сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин.

08:13 Ночью под обстрел в Днепропетровской области попали Криворожский и Синельниковский районы.

Удар из "Ураганов" был нанесен по Апостоловской общине (район Кривого Рога) и Покровской (ближе к Запорожской области).

Информация о пострадавших уточняется.

08:12 СБУ в Украине занялась охотниками за моллюсками.

В Одесской области задержали двух мужчин, которые нарушили запрет на купание и ныряли за мидиями в Черном море.

Как сообщает оперкомандование "Юг" нарушителей передали для разбирательства в СБУ.

Недавно мужчина подорвался на мине, купаясь на одном из пляжей Одесской области.

08:10 Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на лиц, знакомых с дебатами, которые состоялись в понедельник.

В Еврокомиссии "остро осознают жертвы, принесенные украинцами, и ясно понимают необходимость направить президенту России Владимиру Путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния".

"Украина — единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Имелись в виду видимо события на Евромайдане, которые произошли восемь лет назад.

Признание Украины страной-кандидатом в конечном итоге требует единодушного одобрения 27 стран в Евросовете. Сейчас как минимум три страны по-прежнему выступают против (издание их не называет).

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 14 июня. Главное:

1. Противник устанавливает полный контроль над Богородичным к северу от Славянска (это одна из господствующих высот в районе Святогорска).

2. Россияне пытаются закрепиться в центре Северодонецка.

3. Противник закрепляется в селе Видродження к востоку от трассы Светлодарск-Бахмут. Штурмует село Вершина к западу от этой дороги.

То есть, продолжается движение к Бахмуту с юга.

4. В Херсонской области противник минирует левый берег реки Ингулец от Давидова Брода до Калининского. Ранее здесь был плацдарм ВСУ во время недавнего контрнаступления.