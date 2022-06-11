"Хотел замерить температуру воды". На одесском пляже мужчина погиб, подорвавшись на мине
В Одесской области на пляже мужчина погиб, подорвавшись на мине. Он приехал на отдых с семьей и полез в воду, чтобы проверить глубину и температуру.
Сперва об инциденте не без сарказма сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Премия Дарвина" ищет своих лауреатов на пляжах Одесской области. Взорвавшись на мине во время отдыха, погиб человек", - написал Братчук.
Он в очередной раз призывает людей не посещать одесские пляжи, потому что они заминированы.
Позже в оперкомандовании "Юг" сообщили подробности случившегося.
"Семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня же, несолько часов назад на побережье Одесской области тоже сдетонировала мина, но там обошлось без погибших.
Ранее на пляжах Одессы полиция задерживала купающихся в море.
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