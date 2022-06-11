Возле побережья Одесской области сдетонировала мина, сорвавшаяся с якоря.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он утверждает, что мина российская.

По его информации, мина была обнаружена в 20 метрах от берега, после чего взорвалась прямо в море.

Ранее мы также писали, что в Киевской области на мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель серьезных травм не получил.

В МВД рассказали, что гражданские в Украине чаще всего погибают от взрывоопасных предметов, когда на автомобильном и сельскохозяйственном транспорте наезжают на противотанковые мины на грунтовых дорогах и полях.

Напомним, война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.