В Киевской области на мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель серьезных травм не получил.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС)

"10 июня в 10:13 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о том, что вблизи хутора Почепин, Макаровского СТГ в Киевской области грузовой автомобиль подорвался на мине. На место происшествия прибыли спасатели из Макарова и выяснили, что автомобиль "DAF" с прицепом, наполненный песком, взорвался на мине и загорелся. Водитель, к счастью, значительных травм не получил", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, в МВД рассказали, что гражданские в Украине чаще всего погибают от взрывоопасных предметов, когда на автомобильном и сельскохозяйственном транспорте наезжают на противотанковые мины на грунтовых дорогах и полях.

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