В Клинцах Брянской области, где недавно был взрыв на территории воинской части, опять прогремел взрыв. Об этом сообщают телеграм-каналы.

На фото и видео, которые также публикуют паблики, видны поднимающиеся в небо клубы дыма на месте взрыва.

Город находится в 50 километрах от границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что в Брянской области пытались подорвать последний нефтепровод из РФ в Европу.

Также мы писали, что в РФ заявили об украинских диверсантах на территории Брянской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.