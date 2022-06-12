В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. По данным местных Telegram-каналов пострадали трое мирных жителей: двое мужчин и женщина.

Позже появились сведения, что от взрыва у здания МВД пострадали четыре человека. Также повреждены здание ведомства и два автомобиля.

Об этом сообщили "власти" захваченного города.

Взрыв произошел на улице Героев Украины около 17:45. Сначала сообщалось, что взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, оккупанты утверждают, что взорвалось "неизвестное устройство в урне". И подтверждают, что ранения получили трое.

Майор Алексей Селиванов, возглавляющий оккупационное МВД Запорожской области уже заявил, что это "теракт ВСУ".

"Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы", - сообщил Селиванов.

На фото, которые появились в Сети, видно, что взрывной волной выбило несколько окон и повредило стену здания. Прохожих ранило осколками.

При этом местные журналисты сообщают, что территория у места взрыва оцеплена российскими военными, которые проверяют машины и обыскивают прохожих.

Фото: Соцсети

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Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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