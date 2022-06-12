В воскресенье, 12 июня, в Украине идет уже 109-й день войны с Россией.

Ниже хроника сегодняшних событий - главные новости кратко, сводка Генштаба, прогнозы и аналитика.

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12 июня

10.45 Появилось видео, как нетрезвый руководитель управления Генштаба ВСУ устроил стрельбу в киевском ЖК.

10.39 22 жителя города Чортков (в том числе 12-летний мальчик и 7 женщин) получили ранения в результате ракетного удара вчерашним вечером. Такую статистику привел на специальном брифинге глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

По его словам, убитых нет, а все 22 пострадавших были госпитализированы. Часть из них уже отправлена домой после оказания медицинской помощи.

Удар был произведен в субботу, в 21:46. Четырьмя ракетами, запущенными предположительно из акватории Черного моря, разрушен военный объект и повреждены 4 пятиэтажных гражданских здания. Одна из ракет поразила газовую магистраль, поэтому город был отключен от газоснабжения. Возобновить его обещают к концу сегодняшнего дня.

Согласно информации открытых источников, в Чорткове находится военный аэродром.

10.37 Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс поздравил Россию с 12 июня, пожелав ей проиграть войну с Украиной.

10.35 Сегодня РФ празднует День России. В этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР под руководством Бориса Ельцина принял Декларацию о государственном суверенитете.

Считается, что это (а также в целом противостояние союзного центра во главе с Горбачёвым и руководства РСФСР во главе с Ельциным) сыграло одну из решающих ролей в распаде Советского Союза. Вслед за Россией декларации о суверенитете начали принимать и другие союзные республики, в том числе и УССР.

В современной России не особо вспоминают, с чем связан праздник 12 июня. Это скорее дань традиции и повод для патриотических выступлений.

На подконтрольных России территориях Украины 12 июня решили отметить широко. Так, в Луганске развесили плакаты с российскими военными, в Мелитополе раздают паспорта РФ. В Херсоне устраивают "культурно-массовые мероприятия".

9.54 В оккупированном Бердянске говорят, что потушили масштабный пожар на подстанции, из-за которого треть города осталась без света.

Сообщают, что произошло короткое замыкание, а за ним - два хлопка, после чего вспыхнул пожар. Что стало причиной замыкания, пока неизвестно.

9.47 В Киеве руководитель одного из управлений Генштаба ВСУ применил свое оружие в спальном районе. Он стрелял в присутствии детей.

Как сообщил в Фейсбуке министр обороны Алексей Резников, инцидент произошел в пятницу.

По его словам, создана комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком для расследования. На время расследования должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей.

Если подтвердится, что в результате действий чиновника была угроза риска для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания, заверил Резников.

Он обещал рассказать о результатах расследования.

9.32 Появилось новое видео пожара в Бердянске, который в оккупационной администрации назвали терактом.

9.16 В Чорткове Тернопольской области всю ночь ликвидировали последствия ракетного удара.

Погибших нет, но есть пострадавшие, среди которых дети, сообщил мэр города Владимир Труш.

9.11 Назначенные Россией "власти Запорожской области" заявили о том, что в Бердянске произошел теракт. Подробности обещают раскрыть позже.

Ранее сообщалось, что в городе взорвалась электроподстанция, часть Бердянска осталась без света.

8.54 Вчерашнее заявление Байдена о том, что Владимир Зеленский не верил в российское вторжение, вызывало целую волну критики из Офиса президента. Посыпались упрёки в адрес президента США о том, что тот мало помогал Украине и не дал тяжёлого вооружения заранее.

В итоге скандал вынуждена была комментировать посол в Украине Бриджет Бринк.

"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией", - сказала дипломат "Интерфаксу-Украина".

По ее словам, США предоставили Киеву 5,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, из них 4,6 миллиарда долларов - после вторжения России.

8.32 Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин записал неоднозначный ролик, в котором продекламировал стихотворение Владимира Орлова "Я узнал, что у меня, есть огромная семья", звучавшее в фильме "Брат-2".

За спиной у чтеца мелькали кадры с российскими военными. А на словах "всех люблю на свете я" показали взлетающую ядерную ракету "Сармат". Причем последние слова глава "Роскосмоса" сказал с оттенком некоторой угрозы.

Ролик, видимо, посвящен Дню России, который отмечается сегодня в РФ.

8.18 Сообщается о мощных взрывах в оккупированном Бердянске.

В местных пабликах пишут, что взорвалась подстанция и часть города сейчас без света.

8.03 The New York Times пишет о том, что коалиции Запада и его союзников против России может оказаться недостаточно, чтобы выйти из "надвигающегося тупика" в Украине.

"Мощной коалиции наций, простирающейся от Северной Америки через Европу и Восточную Азию, может быть недостаточно, чтобы выйти из надвигающегося тупика в Украине", - сказано в материале издания.

NYT фиксирует, что пока неудачей заканчиваются попытки американцев изменить позиции Бразилии, Израиля, Индии, стран Персидского залива, ЮАР. А рекомендации Джо Байдена африканским странам не покупать украденное в Украине зерно могут вообще привести этот континент к голоду.

7.25 Гентштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку об обстановке в зонах боевых действий. По данным ведомства, противник предпринимал безуспешные попытки штурма в Северодонецке и обстреливал гражданскую инфраструктуру в других населенных пунктах Донбасса.

Также в Генштабе рассказали, что продолжаются бои за Богородичное к западу от Святогорска, идут бои в Тошковке, отбито наступление врага на Врубовку, Николаевку и Васильевку (населенные пункты вблизи трассы из Бахмута на Лисичанск).