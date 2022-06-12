Спасатели разбирают завалы в Харькове. Фото ГСЧС
Спасатели разбирают завалы в Харькове. Фото ГСЧС

В воскресенье, 12 июня, в Украине идет уже 109-й день войны с Россией.

Ниже хроника сегодняшних событий - главные новости кратко, сводка Генштаба, прогнозы и аналитика.

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12 июня

10.45 Появилось видео, как нетрезвый руководитель управления Генштаба ВСУ устроил стрельбу в киевском ЖК.

10.39 22 жителя города Чортков (в том числе 12-летний мальчик и 7 женщин) получили ранения в результате ракетного удара вчерашним вечером. Такую статистику привел на специальном брифинге глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

По его словам, убитых нет, а все 22 пострадавших были госпитализированы. Часть из них уже отправлена домой после оказания медицинской помощи.

Удар был произведен в субботу, в 21:46. Четырьмя ракетами, запущенными предположительно из акватории Черного моря, разрушен военный объект и повреждены 4 пятиэтажных гражданских здания. Одна из ракет поразила газовую магистраль, поэтому город был отключен от газоснабжения. Возобновить его обещают к концу сегодняшнего дня.

Согласно информации открытых источников, в Чорткове находится военный аэродром.

10.37 Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс поздравил Россию с 12 июня, пожелав ей проиграть войну с Украиной.

Скриншот из Твиттера Эдгарса Ринкевичса

10.35 Сегодня РФ празднует День России. В этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР под руководством Бориса Ельцина принял Декларацию о государственном суверенитете.

Считается, что это (а также в целом противостояние союзного центра во главе с Горбачёвым и руководства РСФСР во главе с Ельциным) сыграло одну из решающих ролей в распаде Советского Союза. Вслед за Россией декларации о суверенитете начали принимать и другие союзные республики, в том числе и УССР.

В современной России не особо вспоминают, с чем связан праздник 12 июня. Это скорее дань традиции и повод для патриотических выступлений.

На подконтрольных России территориях Украины 12 июня решили отметить широко. Так, в Луганске развесили плакаты с российскими военными, в Мелитополе раздают паспорта РФ. В Херсоне устраивают "культурно-массовые мероприятия".

Плакат в Луганске

9.54 В оккупированном Бердянске говорят, что потушили масштабный пожар на подстанции, из-за которого треть города осталась без света.

Сообщают, что произошло короткое замыкание, а за ним - два хлопка, после чего вспыхнул пожар. Что стало причиной замыкания, пока неизвестно.

9.47 В Киеве руководитель одного из управлений Генштаба ВСУ применил свое оружие в спальном районе. Он стрелял в присутствии детей.

Как сообщил в Фейсбуке министр обороны Алексей Резников, инцидент произошел в пятницу.

По его словам, создана комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком для расследования. На время расследования должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей.

Если подтвердится, что в результате действий чиновника была угроза риска для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания, заверил Резников.

Он обещал рассказать о результатах расследования.

Скриншот из Фейсбука Алексея Резникова

9.32 Появилось новое видео пожара в Бердянске, который в оккупационной администрации назвали терактом.

9.16 В Чорткове Тернопольской области всю ночь ликвидировали последствия ракетного удара.

Погибших нет, но есть пострадавшие, среди которых дети, сообщил мэр города Владимир Труш.

Скриншот из Телеграм Владимира Труша

9.11 Назначенные Россией "власти Запорожской области" заявили о том, что в Бердянске произошел теракт. Подробности обещают раскрыть позже.

Ранее сообщалось, что в городе взорвалась электроподстанция, часть Бердянска осталась без света.

8.54 Вчерашнее заявление Байдена о том, что Владимир Зеленский не верил в российское вторжение, вызывало целую волну критики из Офиса президента. Посыпались упрёки в адрес президента США о том, что тот мало помогал Украине и не дал тяжёлого вооружения заранее.

В итоге скандал вынуждена была комментировать посол в Украине Бриджет Бринк.

"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией", - сказала дипломат "Интерфаксу-Украина".

По ее словам, США предоставили Киеву 5,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, из них 4,6 миллиарда долларов - после вторжения России.

8.32 Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин записал неоднозначный ролик, в котором продекламировал стихотворение Владимира Орлова "Я узнал, что у меня, есть огромная семья", звучавшее в фильме "Брат-2".

За спиной у чтеца мелькали кадры с российскими военными. А на словах "всех люблю на свете я" показали взлетающую ядерную ракету "Сармат". Причем последние слова глава "Роскосмоса" сказал с оттенком некоторой угрозы.

Ролик, видимо, посвящен Дню России, который отмечается сегодня в РФ.

8.18 Сообщается о мощных взрывах в оккупированном Бердянске.

В местных пабликах пишут, что взорвалась подстанция и часть города сейчас без света.

8.03 The New York Times пишет о том, что коалиции Запада и его союзников против России может оказаться недостаточно, чтобы выйти из "надвигающегося тупика" в Украине.

"Мощной коалиции наций, простирающейся от Северной Америки через Европу и Восточную Азию, может быть недостаточно, чтобы выйти из надвигающегося тупика в Украине", - сказано в материале издания.

NYT фиксирует, что пока неудачей заканчиваются попытки американцев изменить позиции Бразилии, Израиля, Индии, стран Персидского залива, ЮАР. А рекомендации Джо Байдена африканским странам не покупать украденное в Украине зерно могут вообще привести этот континент к голоду.

Скриншот с сайта The New York Times

7.25 Гентштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку об обстановке в зонах боевых действий. По данным ведомства, противник предпринимал безуспешные попытки штурма в Северодонецке и обстреливал гражданскую инфраструктуру в других населенных пунктах Донбасса.

Также в Генштабе рассказали, что продолжаются бои за Богородичное к западу от Святогорска, идут бои в Тошковке, отбито наступление врага на Врубовку, Николаевку и Васильевку (населенные пункты вблизи трассы из Бахмута на Лисичанск).

 

Скриншот из Фейсбука Генштаба ВСУ

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