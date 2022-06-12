Российская группа "Ногу свело!" к Дню России приурочила выход нового клипа на песню "Украина".

"Сегодня мы даем жизнь песне "Украина". Предыдущие 34 года своего существования мы шли непростыми путями для того, чтобы сейчас, в этой точке, в этот конкретный момент времени появилась на свет именно эта песня. Что с нами со всеми будет дальше, знает только Всевышний. Мы знаем лишь то, что с Украиной все будет хорошо", - написал солист группы Максим Покровский у себя в Инстаграм.

С начала вторжения Российской Федерации в Украину "Ногу свело!" осуждают войну. При этом, музыканты находятся в базе "Миротворца", так как в 2015 и 2016 году посещали Крым и поддерживали его аннексию.

Ранее мы писали, что после своей победы на Евровидении 2022 в Турине группа Kalush Orchestra выпустила клип на песню "Стефания", с которой выиграла музыкальный конкурс. Клип снят в городах под Киевом, по которым прошла война.

Также "Страна" рассказывала, что российская певица Земфира выпустила антивоенный клип на песню "Мясо", в котором использовала рисунки режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой на военную тему.