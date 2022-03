Группа Scorpions изменила слова в своей культовой песне Wind of Change ("Ветер перемен").

В оригинале поется "Follow the Moskva down to Gorky Park", но на недавнем концерте в Лас-Вегасе вокалист заменил это словами "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина").

Напомним, что "Ветер перемен" был написан к окончанию "холодной войны" между СССР и США.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.