В сети появились фотографии военных РФ из центра Суджи Курской области. Они стоят с флагами возле администрации города, на площади Советской.

Снимки публикуют российские военные телеграм-каналы.

При этом одни российские источники пишут, что зачистка города продолжается, а другие, что ВСУ уже фактически полностью его покинули, отступая в сторону Сумской области.

О том, что украинские войска уходят из Курской области, со ссылкой на военных ВСУ пишет и журнал Forbes. По его данным, ещё 25 февраля шквал ударов российских БпЛА вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги на Суджу. Журнал утверждает, что часть украинских подразделений, включая самые боеспособные бригады, уже выведены из Курской области на территорию Украины.

"Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения. Обидно, что до этого дошло. Но это то, что есть", - сообщил Forbes один из украинских источников.

"Это может означать, что украинские бригады покидают Курск и отдают большую часть территории, которую Зеленский надеялся отдать России в обмен на благоприятные условия прекращения огня", - пишет журнал.

При этом в российских СМИ уже появилась информация о поднятии флага РФ над администрацией города.

О том, какое значение может иметь отступление ВСУ из Курской области для переговоров о возможном прекращении огня в Украине, мы писали в отдельном материале.

Ранее сообщалось, что прорыв российских штурмовиков по газовой трубе стал решающим фактором наступления на Курщине.