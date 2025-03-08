Киев подтвердил, что на Курщине российские войска зашли в тыл позиций ВСУ через трубу газопровода, но несут "очень большие" потери.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в комментарии СМИ.

"Сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах города Суджа в Курской области. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в Судже очень большие", – заявили в ГШУ.

В Генштабе добавили, что на Курщине продолжают идти тяжёлые бои, обстановка остаётся сложной, но она находится "под контролем украинского командования".

Отмечается, что наиболее масштабные штурмовые действия неприятель проводил в направлении от посёлка Коренево на Суджу, а также в районах деревень Новоивановки, Малой Локни и южнее Суджи.

Для штурмовых действий противник задействовал наиболее боеспособные подразделения, включая морскую пехоту (177-й полк и 810-ю бригаду), воздушно-десантные войска, бойцов батальона "Ахмат" и 1427-й полк. Также в бой были брошены военные из Северной Кореи численностью до двух батальонов.

Украинский военный обозреватель Deep State подтверждает российское наступление на Суджу.

Также Deep State подтвердил, что с утра россияне действительно использовали трубу инфраструктурных коммуникаций для захода в тыл ВСУ, "но как на самом деле это закончилось – пока неизвестно".

При этом Deep State утверждает, что ударной силой этой атаки РФ являются северокорейские войска.

"Основная наступательная сила врага состоит из северокорейских солдат и именно они несут наибольшие потери", – пишет обозреватель, публикуя снимок, где среди ландшафта заметны каски пехотинцев.

Между тем российские паблики показали фото военных РФ, которые проникли в Суджу через газопровод.

Появились и дневные кадры Суджи в Курской области, на которую идёт наступление российских войск. Город окутан дымом.

Ранее "Страна"рассказывала, что происходит в Судже на фоне наступления армии РФ в Курской области.

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