Анализируем 1108-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска практически отрезали большую часть украинского плацдама в Курской области от границы.

Об этом свидетельствует карта Deep State.

Они продолжили наступать на запад к югу от Суджи в районе Куриловки и прорвались практически до границы Украины в юго-западной части украинского плацдарма.

О продвижении в районе Куриловки сообщалось еще вчера. Мы уже предполагали, что это попытки отрезать большую часть украинских войск на Курском плацдарме от логистики, ведущей с Украины. Теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны россиянами, либо находятся под их огневым контролем, что создает большое проблемы со снабжением украинских войск в Курской области.

Российские военные паблики также подтверждают серьёзное продвижения армии РФ к югу от Суджи.

Также армия РФ захватила Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ, следует из сообщения Deep State. Украинский военный паблик пишет, что россияне в Новеньком уже "совершают накопление" и пытаются двигаться южнее на Басовку, за которой откроется путь на ККП "Суджа", "с целью физического перекрытия логистики, которая идет из Юнаковки".

У РФ здесь количественное преимущество и она "создает свои трудности".

"Отдельно стоит отметить, что враг имеет преимущество в БПЛА, как разведывательных, так и ударных. Наиболее частый в применении FPV-дрон. Именно ими в основном осуществляется огневой контроль всего, что движется "в" или "из" Курщины. Как это все закончится – неизвестно. К сожалению, у нас часто повторяющаяся привычка "не замечать проблемы, которые в перспективе перерастают в плохие последствия", - пишет паблик.



Продвижение РФ в Курской области вынуждают Украину рассмотреть возможность вывода оттуда своих войск, чтобы избежать окружения, пишет Politico.

Издание пишет, что украинским командирам вскоре предстоит принять сложное решение - продолжать оборону или отступить. Ошибка в выборе момента может привести к окружению и потере войск. Politico цитирует мнение военного аналитика Яна Матвеева. По его словам, за последние дни ход битвы в Курской области "радикально изменился".

"Украинскому командованию предстоит сделать выбор. Покинуть Курскую область, завершив операцию и сохранив силы, или держаться, рискуя потерять все. Единственная реальная причина удерживать Курский плацдарм — использовать его как разменную монету на будущих переговорах. Однако потеря значительного количества опытных войск и передовой техники в затянувшейся обороне может серьезно ослабить военный потенциал Украины в других регионах", — написал Матвеев в соцсетях.

Украинский солдат Артем Карякин пишет, что Россия перебросила в Курскую область некоторые из своих лучших расчетов беспилотников, которым удается серьезно затруднить логистику и пространство для маневра Украины.

"Наши силы испытывают трудности с доставкой боеприпасов и продовольствия. Эвакуация раненых стала опасным и длительным процессом. Некоторым солдатам пришлось сменять друг друга пешком, поскольку транспорт не мог проехать", - пишет Карякин.

О тяжелой ситуации для ВСУ в Курской области пишет и Reuters. Агентство сообщает, что тысячи украинских военнослужащих, которые прошлым летом совершили неожиданное вторжение в Курскую область России, оказались почти в окружении российских войск. Это стало серьезным ударом для Киева, который рассчитывал использовать свое присутствие в регионе как рычаг давления на Москву в возможных мирных переговорах, отмечает Reuters.

Ряд российских военных пабликов пишут, что ускорение продвижения войск РФ в Курской области связано в том числе и с тем, что часть наиболее боеспособных подразделений, а также расчеты беспилотников, были переброшены под Покровск, где ВСУ предпринимают попытку контрнаступления.

Вчера мы уже писали, что украинским войскам здесь удалось продвинуться у нескольких сел. Но сегодня российские военные паблики пишут, что продвижение остановлено. Не фиксирует пока новых изменений и карта DeepState.

В тоже время, паблики РФ пишут, что напряженная ситуация сохраняется. В том числе и из-за уязвимости логистики российских войск на выступе к юго-западу от Покровска, который с разных сторон "простреливается" украинскими дронами. То есть, вероятно, следует ожидать новых попыток ВСУ атаковать и продвинуться на данном направлении.

В Харьковской области РФ перешла реку Оскол севернее Купянска еще на одном участке - у Фиголевки. Ранее россияне вышли на правый берег Оскола южнее - в районе Новомлынска.

Ракетная атака по Украине и "ярость" Трампа

Россияне сегодня нанесли массированный удар по украинской энергетике и газовой отрасли.

Пострадали объекты в Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. Это были как предприятия ДТЭК (энергетика), так и "Нафтогаза" (то есть, объекты газодобычи и переработки).

После атаки ВСУ опубликовали статистику по типам ракет и сколько из них было сбито.

- крылатые ракеты Х-101/Х-55см - сбито 25 из 35;

- "Калибры" - сбиты все восемь ракет;

- "Искандеры" - летело три, не сбит ни один;

- С-300 - не сбита ни одна из четырех ракет;

- тактические авиаракеты Х-59/69 - сбили одну из восьми.

Всего было сбито 34 ракеты из 67. То есть чуть более половины. Ещё, как утверждается, 10 ракет "не достигли своих целей". Также сбили 100 дронов из 194. Ещё 86 "не достигли целей".

Отдельные проблемы в Одессе, где россияне практически ежедневно устраивают в последнее время массированные налеты "Шахедов". И сегодня ночью был поврежден очередной объект энергетики.

Местные СМИ пишут, что РФ применяет новую тактику. Раньше россияне запускали дроны по одному с интервалом 15-20 секунд. Атака длилась часами, что позволяло направить силы ПВО в нужное место и сбить многие цели.

Теперь же россияне готовят ударный кулак "Шахедов" над морем, выстраивая их по 15-20 минут, а затем наносят одновременный удар на несколько объектов за 10 минут. Противодействовать этой атаке "роем" гораздо сложнее, для этого нужно больше огневых групп ПВО.

Нельзя не отметить, что российская атака последовала на фоне остановки обмена разведданными между США и Украиной - в том числе данными спутниковой разведки о подготовке российских ударов и взлете ракет и беспилотников. И даже по официальной статистике ВСУ, как минимум 23 ракеты и 8 беспилотников нашли свои цели. В реальности эти цифры могут быть еще выше, что означает крупные разрушения.

Сегодняшняя атака вызвала реакцию Дональда Трампа, который впервые за длительное время пригрозил Москве санкциями.

"Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение. Россия и Украина, садитесь за стол переговоров немедленно, пока не стало слишком поздно", - написал президент США.

Американское издание Axios по этому поводу заявило, что "ярость Трампа усиливается" из-за российских ударов по Украине на фоне его попыток запустить мирный процесс (журналисты сослались на высокопоставленного представителя Белого дома).

Скорее всего, заявление Трампа о возможности введения санкций против РФ связано с сегодняшним массированным ракетным ударом россиян по украинской энергетике. После него в Украине и на Западе ещё активнее стали задавать вопрос, почему Трамп давит только на одну сторону, принуждая Киев к переговорам и ослабляя возможности ВСУ в том числе отражать российские воздушных удары путем прекращения поставок ракет для ПВО и разведанных для предупреждениях об атаках.

Поэтому Трамп старается показать, что давит на обе стороны, и закончил свое сообщение призывом и к Украине, и к России как можно скорее сесть за стол переговоров.

1. Позиция России заключается в том, что она готова к переговорам хоть завтра, но не готов Киев, который даже указ о запрете на переговоры с Путиным не отменяет, а потому "мяч на украинской стороне". Сам Трамп также неоднократно заявлял, что "Путин хочет мира". К слову, сегодня "Блумберг", со ссылкой на источники в руководстве РФ, написал, что Путин готов согласится с главным элементом мирного плана Трампа - заключение перемирия и прекращения огня по линии фронта еще до подписания мирного соглашения. Зеленский, к слову, план Трампа не поддерживает, выдвигая свой собственный. Но подробнее об отношении Киева и Москвы к перемирию скажем ниже.

2. Все предыдущие санкции не оказывали столь критически сильного воздействия на РФ, чтоб подорвать способность Москвы вести войну. Поэтому не очень понятно какие ещё более сильные санкции может ввести Трамп, чтоб повлиять на Кремль. Даже если таковые найдутся, то эффект скажется в любом случае не сразу и потому вряд ли повлияет прямо сейчас на позицию РФ. Об этом пишет и Axios: "тарифы вряд ли окажут значительное влияние, поскольку в 2024 финансовом году США импортировали из России товаров только на $3 млрд, согласно данным Бюро переписи населения США. Кроме того, США уже ввели широкий спектр санкций против России, что ограничивает эффективность новых мер".

3. Введение новых американских санкций может ещё больше сблизить РФ с Китаем и поломать переговорную стратегию Трампа в отношении Москвы, которая нацелена на то, чтоб такого сближения не допустить. К тому же санкции поставят под удар все усилия Трампа по глобальной разрядке с РФ - что, по словам его соратников, в целом важнее для США и всего мира, чем судьба отдельно взятой Украины.

Поэтому пока непонятно, действительно Трамп намерен ввести масштабные санкции против РФ либо просто пытается показать, что будет оказывать давление сразу на две воюющие стороны, принуждая их к миру.

Уже после угроз в адрес Москвы по санкциям президент США сделал другое заявление, в котором вновь сказал, что верит в желание Путина завершить войну, сказал, что с Россией ему легче работать, чем с Украиной и сказал, что не будет возобновлять поставки оружия Киеву, если Зеленский откажется от мирного урегулирования. А о санкциях против РФ он ничего не сказал.

На вопрос, верит ли он в мирные намерения российского президента после массированного ночного удара по Украине, Трамп ответил утвердительно.

"Я верю, мы хотим иметь дело с Россией. Хотя они чертовски бомбят Украину сейчас… Я нахожу более трудным иметь дело с Украиной, честно говоря, и у них нет карт", - сказал Трамп.

А на вопрос будет ли возобновление военной помощи Украине он ответил так. "я должен знать, хочет ли Украина урегулировать войну. Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда".

Первые переговоры США и Украины

На следующей неделе в саудовском городе Джидда состоятся первые переговоры между Украиной и США. Они будут касаться мирного урегулирования. Предположительно встреча состоится в среду.

От американцев приедут госсекретарь Рубио, советник по нацбезопасности Уолтц и спецпредставитель Трампа Уиткофф. От Украины - глава Офиса президента Ермак, а также сам Зеленский, хотя не факт, что он останется на сами переговоры (украинский президент в понедельник встретится с саудовским принцем, что планировалось еще в феврале, но встреча сорвалась).

Вчера Уиткофф рассказал, что главной темой обсуждения станет остановка огня. "Идея заключается в том, чтобы выработать рамки мирного соглашения и также предусмотреть начальное прекращение огня", - заявил представитель Трампа.

То есть США, как и раньше, настаивают на полной остановке огня в Украине. Напомним, Зеленский (а также Макрон) предлагает не прекращение огня, а лишь месячный мораторий на удары по инфраструктуре. И сегодняшний ракетный удар Зеленский уже использует как аргумент, чтоб убедить Вашингтон согласится на такой план. Но американцы пока не подтверждали своего согласия на этот план. И, как мы уже анализировали, его скорее всего отвергнет Москва (ущерб от российских ударов по Украине гораздо выше, чем от украинских по РФ), что может переговоры полностью сорвать и войну пролонгировать (на что, возможно, и есть основной расчет авторов идеи месячного моратория).

Но пока так выглядит, что переговоры будут идти в основном по американской повестке. Напомним, что Зеленского фактически вынудили на эту встречу остановкой военной и разведывательной помощи. После чего украинский президент, который буквально днем ранее говорил о том, что до мира "очень далеко", опубликовал послание Трампу и несколько раз заявил, что выступает за скорейшее наступление мира. И готов как на переговоры по, так и на подписание сделки по недрам.

В украинском МИД сегодня заявили, что сделка может быть подписана сразу в Саудовской Аравии, хотя пока не факт, что так произойдет. Ранее в Белом доме говорили, что стороны сейчас обсуждают ресурсный договор. Это говорит о том, что американцы после скандала в Овальном кабинете решили внести туда изменения - и скорее всего, в свою пользу. В противном случае нечего было бы обсуждать - текст сделки был согласован накануне фатального визита Зеленского в Штаты.

То есть, после пререканий Зеленского с Трампом американцы решили пересмотреть договор. И, вероятно, именно с этим связана встреча в Саудовской Аравии именно на следующей неделе (хотя Украина была готова встречаться явно раньше).

Что же до вопроса окончания войны, то, как мы уже писали, ключевой темой будет остановка огня, на которую Зеленский согласен лишь частично - тогда как Трамп хочет полного перемирия.

Как сообщает агентство BIoomberg, на полное перемирие готов пойти и Путин. По словам источников, Россия готова обсудить временное перемирие - при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию. В рамках соглашения о прекращении боевых действий Путин будет настаивать на "четкого понимании основных принципов окончательного мирного соглашения".

В частности, Россия будет требовать установления параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут участие. Россия отвергла участие европейских стран, но не возражает против того, чтобы такие страны, как Китай, которые были нейтральны в конфликте, размещали свои силы в Украине.

В общем, ключевой вопрос переговоров в Джидде - готова ли Украина на полное прекращение огня.

В зависимости от ответа на этот вопрос, а также от ситуации вокруг вопроса выборов после перемирия (как мы уже писали, по распространенной в политкругах версии Зеленский пытается убедить Вашингтон снять вопрос об обязательном проведении выборов после прекращения огня), можно выделить несколько сценариев дальнейшего развития событий.

Первый - Банковая идет на условия Трампа в обмен на то, что Вашингтон снимает требование проведения выборов после прекращения огня и Зеленский сможет и далее продлевать военное положение, укреплять свои власть и контроль над страной.

Второй - Зеленский идет на прекращению огня, но условие проведения затем выборов Трамп не отменяет, Банковая вынуждена с ними согласиться и начинает готовиться к предвыборной кампании, пытаясь удержаться у власти.

Третий - переговоры срываются из-за позиции Москвы (например, если Трамп поддержит план Зеленского по месячному мораторию на удары по инфраструктуре). В таком случае война продолжится, сильное давление Вашингтона на Киев прекратится, хотя и неизвестно, что именно далее будет делать Трамп - утвердит ли он новые пакеты военной помощи, будет ли оказывать сильное давление на РФ через санкции или же просто "умоет руки" и сведет к минимуму любое участие США в войне, включая и помощь Украине.

Четвертый - Зеленский отказывается идти на условия Трампа по завершению войны.

При таком варианте возможны два сценария:

- президент США может, опять же, "умыть руки" и "отойти в сторону", предложив Украине далее воевать уже без поддержки Америки (при этом, возможно, начнет снимать санкции с РФ),

- Белый дом предпримет активные действия по давлению на Зеленского.

В последнем случае, не исключено, Белый дом попытается задействовать рычаги и внутри Украины, используя недовольство президентом многих представителей украинской элиты.

Если вынести за скобки радикальные сценарии в виде, например, организации военного переворота, то наиболее очевидный путь для противников Зеленского (при поддержке Трампом) - попытаться перехватить контроль над парламентом.

Мы уже писали вчера о контактах Трампа с политическими кругами в Украине. В том числе и на предмет возможной смены власти.

Правда, пока все эти движения не выглядят масштабной угрозой для Зеленского, который по-прежнему держит в своих руках основные нити контроля за ситуацией в Раде, да и по всей вертикали власти.

Однако, если кризис в отношениях с США будет и далее углубляться, то не исключена и активизация попыток создания антипрезидентского большинства в Раде, назначение нового спикера, побуждение Зеленского к отставке, после чего спикер становится и.о. президента.

О таком сценарии, в частности, пишет политолог Юрий Романенко.

"Уберут Стефанчука и поставят фигуру, которая у Путина не будет вызывать рвотный рефлекс, чтобы сесть за стол переговоров. Зеленский пойдет по тропе Януковича. Маск уже обозначил алгоритм. В качестве неприятной альтернативы ЦРУ может предложить сценарий Сальвадора Альенде", - написал Романенко.

Подробнее о том, какие политические перспективы Зеленского в свете последних событий мы анализировали здесь.