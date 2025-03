Обострение отношений украинской власти с США, которое вылилось в остановку американской военной помощи, вызвало брожение в политических кругах Украины.

После "покаянного" послания Зеленскому Трампу с выражением "сожаления" по поводу перепалки в Белом доме, диалог между Киевом и Вашингтоном, правда, возобновился. На следующей неделе должна состояться встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, где, по заявлению представителей команды Трампа, будет обсуждаться прекращение огня. Согласие Украины на завершение войны называется Белым домом как главное условие разблокирования военной помощи (она пока не возобновлена).

Правда, сам Зеленский (при поддержки Британии и Франции) продвигают другую идею - не полное прекращение огня, а частичное - временный (на месяц) мораторий на воздушные удары и атаки на инфраструктурные объекты. Так как это предложение явно невыгодно россиянам (ущерб от их атак по украинской инфраструктуре намного больше, чем ущерб от украинских атак по российской), Москва, скорее всего, от него откажется. В таком случае переговоры зайдут в тупик, а война продолжится (что, не исключено, и является реальной целью авторов идеи месячного моратория).

У Трампа, как видим, иной план, поэтому чем закончатся переговоры в Саудовской Аравии - пока предсказать сложно. Если они завершаться провалом, то вероятно новое обострение в отношениях между Трампом и Зеленским.

Впрочем, даже если удастся договорится о прекращении огня, то тут же встанет следующий вопрос - выборы, на которых настаивает и Трамп, и многие члены его команды.

Как мы уже писали, по распространенной в политических кругах версии, одним из главных условий Зеленского, которые он выдвигает в рамках мирных переговоров, является гарантии сохранения его у власти (например, через снятие требований о проведении выборов после прекращения огня, чтоб можно было продлевать военное положение бесконечно долго).

Но пока нет сведений, что кто-то такие гарантии в США готов Зеленскому давать, Наоборот, из Вашингтона постоянно идут намеки, что действующий президент должен покинуть свой пост.

Все, это, естественно, сильно резонирует и внутри Украины.

Многие собеседники "Страны", близкие к Банковой, на вопросы о возможном ходе событий после скандала в Вашингтоне и последовавших затем решений только разводят руками: ситуация явно плохая, но еще хуже, что непредсказуемая.

В политических кругах в целом усиливаются сомнения в правильности избранного Зеленским курса в отношениях с США. А также растет недовольство тем, что из-за него американцы прекратили поддержку, что значительно ухудшает военные возможности Украины на поле боя. Хотя эта критика пока почти не выплескается в публичную плоскость.

На таком фоне в западных СМИ начали уже появляться публикации о том, что команда Трампа ведет переговоры с украинской оппозицией. Источники "Страны" эту информацию подтверждают.

Но какая может быть практическая угроза от всего этого брожения для Зеленского?

Все зависит от итогов переговоров по завершению войны.

Можно рассмотреть четыре вероятных сценария.

Первый - Банковая идет на условия Трампа в обмен на то, что Вашингтон снимает требование проведения выборов после прекращения огня и Зеленский сможет и далее продлевать военное положение, укреплять свои власть и контроль над страной.

Второй - Зеленский идет на прекращению огня, но условие проведения затем выборов Трамп не отменяет, Банковая вынуждена с ними согласиться и начинает готовиться к предвыборной кампании, пытаясь удержаться у власти.

Третий - переговоры срываются из-за позиции Москвы (например, если Трамп поддержит план Зеленского по месячному мораторию на удары по инфраструктуре). В таком случае, война продолжится, сильное давление Вашингтона на Киев прекратится, хотя и неизвестно что именно далее будет делать Трамп - утвердит ли он новые пакеты военной помощи, будет ли оказывать сильное давление на РФ через санкции или же просто "умоет руки" и сведет к минимуму любое участие США в войне, включая и помощь Украине.

Четвертый - Зеленский отказывается идти на условия Трампа по завершению войны.

При таком варианте возможны два сценария:

- президент США может, опять же, "умыть руки" и "отойти в сторону", предложив Украине далее воевать уже без поддержки Америки (при этом, возможно, начнет снимать санкции с РФ),

- Белый дом предпримет активные действия по давлению на Зеленского.

В последнем случае, не исключено, Белый дом попытается задействовать рычаги и внутри Украины, используя недовольство президентом многих представителей украинской элиты.

Если вынести за скобки радикальные сценарии в виде, например, организации военного переворота, то наиболее очевидный путь для противников Зеленского (при поддержке Трампом) - попытаться перехватить контроль над парламентом.

Тем более, что там уже и так идут интересные процессы.

Мы уже писали о провале первого голосования в Раде 24 февраля в поддержку продления полномочий Зеленского. А на днях на сайте парламента появилось заявление руководства Рады, фракций и депутатских групп о поддержке "инициатив президента Дональда Трампа по началу переговорного процесса, направленного на обеспечение мира". Обращение было раскритиковано частью депутатов от "Слуги народа", ориентированных на Офис президента. При том, что под обращением стояли подписи спикера Руслана Стефанчука, избранного по списку СН, и главы фракции Давида Арахамии.

Пока все эти движения не выглядят масштабной угрозой для Зеленского, который по-прежнему держит в своих руках основные нити контроля за ситуацией в Раде, да и по всей вертикали власти.

Однако, если кризис в отношениях с США будет и далее углубляться, то не исключена и активизация попыток создания антипрезиденского большинства в Раде, назначение нового спикера, побуждение Зеленского к отставке, после чего спикер становится и.о. президента.

О таком сценарии, в частности, пишет политолог Юрий Романенко.

"Уберут Стефанчука и поставят фигуру, которая у Путина не будет вызывать рвотный рефлекс, чтобы сесть за стол переговоров. Зеленский пойдет по тропе Януковича. Маск уже обозначил алгоритм. В качестве неприятной альтернативы ЦРУ может предложить сценарий Сальвадора Альенде", - написал Романенко.

Может ли действительно власть потерять контроль над парламентом и как в целом ухудшение отношений Зеленского с американцами влияет на внутриполитическую ситуацию в Украине, разбиралась "Страна".

Неожиданное заявление Рады

3 марта, в разгар противостояния Зеленского и Трампа после перепалки в Белом доме, на фоне жестко негативных заилений президента США в адрес президента Украины (в том числе и обвинений в нежелании идти на мир), на сайте Верховной Рады внезапно появилось заявление на английском языке руководства парламента и всех фракций в поддержку мирного процесса, запущенного Трампом.

"Украинский народ желает мира больше, чем кто-либо другой в мире, и верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут иметь решающее значение для скорейшего прекращения боевых действий и достижения мира для Украины, Европы и всего мира. Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по началу переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере разведки важнейших полезных ископаемых", – говорится, в частности, в заявлении.

По данным "Страны", идея написать письмо принадлежит главе фракции СН Арахамии. Обсуждение документа проходило в чате руководителей парламента и лидеров парламентских объединений. Обошлись без подписей на бумаге.

Заявление прозвучало резким контрастом с риторикой Банковой и лично Зеленского, которого после перепалки с Трампом позитивно о нем не отзывался.

И уже вскоре его раскритиковали часть депутатов от "Слуги народа", которые близки к Ермаку.

"Никто не советовался с депутатами о тексте этого заявления. На мой взгляд, это заявление противопоставляет Верховную Раду президенту Украины. Все, что там написано о "цем-цем-цем" (то есть "целую-целую-целую" - Ред.), я читаю как "Извините нас за неуклюжее поведение нашего президента". Простите, но для меня это отвратительно! Куча слов о замечательном миролюбивом Трампе и ни слова о президенте Зеленском. Я бы еще могла понять такое письмо, адресованное Конгрессу США - как будто равные позиции. Но наша Рада рассыпается в любезностях перед президентом Соединенных Штатов", - написала на своей странице в Facebook народный депутат Лиза Богуцкая (СН).

Источники в "Слуге народа" говорит, что заявление парламента Арахамия согласовал с Зеленским в качестве первого шага к нормализации отношений с Трампом. И уже на следующий день сам президент Украины написал обращение с сожалением по поводу произошедшего в Белом доме и с выражением готовности "работать под сильным лидерством Трампа" на пути к достижению мира.

Поэтому негативную реакцию со стороны части депутатов "Слуги народа" он связал с давним противостоянием между Ермаком и Арахамией.

Причем если глава Офиса президента считается противником скорейшего прекращения огня и прочих мирных инициатив Трампа, то позиция Арахамии и главы ГУР Буданова по отношению к предложениям Вашингтона более позитивная.

Как говорит источник, Арахамия в последнее время активно вовлечен в непубличные контакты с окружением Трампа. В том числе, он участвовал и в подготовке сорвавшейся сделки по природным ископаемым.

Так или иначе, но заявление руководителей Рады демонстрирует, что далеко не все в парламенте согласны с "жесткой" линией в отношении мирных переговоров, которой придерживается Ермак. И это момент очень показательный.

Также как и последовавший затем 4 марта призыв экс-спикера Разумкова срочно создать парламентскую группу для переговоров с США, чтоб "спасти" отношения Украины с Америкой.

"Ситуация открывает для оппозиционных к власти кругов или несогласных с нынешней политикой групп внутри самой власти варианты собственных действий. Лидеры Рады, Разумков со своей группой поддержки демонстрируют свою субъектность, готовность принять участие в переговорном процессе. Нынешние обстоятельства провоцируют внутреннюю конкуренцию, расшатывают государственный аппарат, который чем дальше, тем чаще будет саботировать указания, особенно жесткие", - комментирует ситуацию в парламенте политолог Руслан Бортник.

Призывы к уходу Зеленского

Старт всем этим процессам дала перепалка в Белом доме. Мы уже подробно описывали эмоциональный разговор, состоявшийся между Зеленским и Трампом 28 февраля в Овальном кабинете.

Если вкратце, перед подписанием с трудом согласованного соглашения о недрах Зеленский и Трамп под телекамерами вступили в жаркую дискуссию. Президент Украины снова категорически не согласился с идеей прекращение огня и "сделки" с Москвой без гарантий безопасности со стороны США. В свою очередь Трамп заявил, что у Киева не было бы шансов выстоять в войне без американской помощи. Сейчас пришло время для компромиссов, и либо Зеленский соглашается, либо Америка "выходит" - то есть прекращает Украине помогать. Это выглядело как ультиматум и фактически было им, так как Трамп прервал переговоры и отказался подписывать соглашение.

Далее американский президент, и его соратники продолжили "бомбардировку" Зеленского угрожающими заявлениями, снова обвиняя его в подрывании усилий по достижению мира, подталкивании к третьей мировой войне и т.д. Спасти положение могут только "извинения" Зеленского перед Трампом и изменение его позиции по трамповским предложениям.

Самый сильный удар последовал 4 марта, когда стало известно, что США останавливают всю военную помощь Украине. Вечером того же дня Зеленский написал "покаянное" послание Трампу с "сожалением" о случившемся и с многочисленными комплиментами в адрес Трампа.

Президент США позитивно отозвался об этом обращении в своей речи перед Конгрессом, дав понять, что принимает его в качестве извинения от Зеленского.

Однако военную помощь не восстановил. Более того, стало известно, что прекратились не только поставки оружие, но и обмен разведывательной информации, которая была крайне важна для ВСУ.

В Белом доме заявили, что военная помощь не будет восстановлена до тех пор, пока Зеленский не пойдет на мирное урегулирование с РФ.

А так как не уверенности в том, что президент Украины на это согласится, нового обострения в отношениях Киева и Вашингтона исключать нельзя.

Параллельно в окружении Трампа активно начинает прокачиваться тема необходимости ухода Зеленского.

Советник Трампа Уолтц, отвечая в ходе интервью на телеканале CNN на вопрос, хочет ли президент США отставки Зеленского, заявил следующее: "Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Украине может потребоваться другой лидер, если Зеленский не пойдет навстречу США.

"Что-то должно измениться. Либо он должен одуматься и вернуться за стол переговоров в знак благодарности, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это", - сказал главный республиканец Конгресса телеканалу NBC.

Нельзя сказать, что тема ухода Зеленского возникла именно сегодня. Сразу после скандала в Белом доме сенатора-республиканца Линдси Грэма журналисты спросили, стоит ли Зеленскому после произошедшего "уйти с поста президента". Грэм ответил, что нужно либо сложить полномочия, и отправить кого-то, с кем США "смогут вести дела", либо "изменить свое поведение".

На внутриукраинскую тематику высказалась и директор национальной разведки США Тулси Габбард. В эфире Fox News она фактически заявила, что в Украине сокращены политические свободы: "отменены выборы", роль партий, прежде всего оппозиционных, нивелирована, введена жесткая цензура. Более того, США видят "закрытие церквей".

"Можно и дальше излагать длинный перечень проблем, которые идут вразрез с ценностями демократии и свободы", - отметила Габбард.

Призывы из Вашингтону к уходу Зеленского, после его обращения к Трампу с сожалением о случившемся, приостановились. Но, если грядущие переговоры украинской и американской делегаций в Эр-Рияде закончатся провалом, они, скорее всего возобновятся.

Эксперты считают происходящее следствием перемены политики США в отношении Украины.

"Проблема не в эмоциях Зеленского и не в провокациях Джей Ди Вэнса или в позиции Трампа. Здесь мы уже ближе подходим к сути: проблема в том, что меняется политика США. Она уже во многом изменилась по отношению к Украине, к России, к российско-украинской войне... Трамп строит внешнюю политику США на совершенно других основах, чем раньше, и не только в сравнении с Байденом", - прокомментировал ситуацию политолог Владимир Фесенко в эфире Radio NV.

Владимир Зеленский пока не готов идти на попятную в отношениях с США. Фото: president.gov.ua

В таком контексте "пожелания" иметь другого лидера Украины в случае дальнейшего сопротивления Зеленского выглядят как способ принуждения.

"Это выглядит как предупреждение, что мы выберем другого человека, другую группу политиков, если вы не подпишете вариант на столе в Белом доме. Да, это в большой степени шантаж. И пока неясно, готовы ли американцы воплощать свою угрозу в жизнь", - комментирует Руслан Бортник "Стране".

А "с учетом глубокого американского проникновения в общественно-политические, информационные круги, структуры безопасности Украины, Вашингтон способен спровоцировать внутренний политический кризис даже без учета ситуации на фронте, продолжения военных поставок", полагает эксперт.

Кроме того, как пишет "Нью-Йорк Таймс", одной из целей давление на Киев со стороны Вашингтона сейчас через приостановку военной помощи является принуждение Зеленского уволить тех украинских чиновников, которые негативно относятся к договоренностям с РФ по поводу завершения войны. О каких чиновниках идет речь в статье не говорится. Но, как писалось выше, считается, что против скорейшего прекращения огня выступает Ермак. В то время как у Арахамии с республиканцами хорошие отношения.

Давление и принуждение

В этой связи интересно посмотреть на реакцию украинского истеблишмента на перепалку в Белом доме. Многие близкие к власти люди восторженно поддержали Зеленского - во всяком случае, такого содержания были их посты в соцсетях.

К слову, также отреагировали по большей части гранатовые структуры, что объясняется их ориентацией на структуры Демпартии США, оппонирующей Трампу. В украинской оппозиции комментировали ситуацию более сдержанно.

Например, находящийся под санкциями СНБО Петр Порошенко, помимо уже привычных для него призывов создать с оппозицией "правительство национального единства" написал, что ждет от власти объяснений, "когда и как заканчивать войну". Не надо, мол, прятаться за "гарантии безопасности". Хотя в целом его риторика сейчас не сильно негативная в отношении президента.

Но также в политкругах прозвучали и более радикальные оценки заокеанского визита Зеленского.

Жестко критиковал его, например, нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, заявляя, что президент поставил под удар отношения с важнейшим союзником Украины.

А народный депутат восьмого созыва Алексей Мушак (к слову, двоюродный брат Андрея Веревского, совладельца агрохолдинга "Кернел") считает, что президент Украины "провалил тест на полноценное лидерство".

"Сколько угодно можно говорить о ловушках российских нарративов, расставленных Трампом и Вэнсом, но это не меняет того факта, что после этого визита Украина более ослаблена, чем была до. Мы фактически потеряли ключевого союзника... Владимир Александрович, вам не принадлежит монополия на определение будущего страны. Примите это", - написал Мушак на своей странице в Facebook.

По мнению политолога Бортника, у украинских элит есть "понимание, что ссора в Овальном кабинете - это очень плохо, что при отсутствии американской помощи Украина уже скоро исчерпает все ресурсы, и ее накроет, скажем так, девятый вал".

Однако даже несмотря на отдельные выступления в парламенте и соцсетях можно сказать, что в целом украинские элиты публично отмалчиваются по поводу кризиса в отношениях с США. Политолог Бортник объясняет это страхом репрессий, так как правящая команда сохраняет контроль над силовыми структурами. Но это не значит, что кулуарно ситуацию не обсуждают и не готовятся к различным сценариям, в том числе негативным, считает политолог Андрей Золотарев.

"Главное, что США убедились, столкнувшись с новыми веяниями в украинской дипломатии: Зеленский - это не решение проблемы войны, а часть проблемы. Не удивлюсь, если через две-три недели появятся некие материалы, компрометирующие людей во власти или близких к ней. Или даже санкции. Трампу важно показать свою силу. Возможно, нас ждет захватывающая история о ФБР, ЦРУ и т. д. против КВН", - комментирует эксперт "Стране".

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники пишет, что перед визитом Зеленского в Белый дом администрация Трампа угрожала Украине раскрытием коррупции украинских чиновников. Также, по его данным, Белый дом связался с Залужным - "главным политическим соперником Зеленского".

Тема о том, что Зеленского могут жестко "прессануть" американцы уже обсуждается в Украине.

Поддерживающая президента Украины нардеп Марьяна Безуглая не исключает даже попыток его физического устранения.

"США и Россия вместе с некоторыми другими игроками, к сожалению, готовят почву для замены Зеленского более сговорчивой фигурой для капитуляции. Все эти движения направлены на то, чтобы посадить в кресло президента удобного кандидата, который вернет Украину в вассалитет и не будет сопротивляться. Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически", - написала Безуглая, называя в числе одного из "удобных кандидатов" Валерия Залужного.

Политолог Юрий Романенко тоже рассматривает сценарий устранения Зеленского, если он не пойдет на условия Трампа по уходу из власти. По его мнению, президент Украины либо «пойдет по тропе Януковича» (то есть, покинет страну), либо его ждет судьба Сальвадора Альенде (президента Чили, погибшего в ходе поддержанного США военного переворота).

Он считает, что президент США планирует для Украины «кадровое чудо», при котором начнет давление на окружение Зеленского. «Это когда американцы взяв за коррупционное вымя 5-6 эффективных менеджеров заставят их переформатировать коалицию в Верховной Раде. В списках за 250 человек укравших несколько десятков миллиардов долларов. Как вы думаете, какой они выбор сделают?» - пишет Романенко.

«Дальше все будет вполне предсказуемо. Уберут Стефанчука и поставят фигуру, которая у Путина не будет вызывать рвотный рефлекс, чтобы сесть за стол переговоров. Зеленский пойдет по тропе Януковича. Маск уже обозначил алгоритм. В качестве неприятной альтернативы ЦРУ может предложить сценарий Сальвадора Альенде», - считает Романенко.

Он также уверен, что Европа Зеленскому не поможет. «Макрон с Мерцем поднимут ставки с помощью Украины, а потом выторгуют для своих стран тарифные сделки. Потому что Франции и Германи своя рубашка ближе к телу», - пишет политолог.

По мнению Золотарева, в ответ на все это власть, увидев угрозу исходящую извне, попытается еще больше закрутить гайки в Украине.

"Война дает возможность всех без разбору противников режима клеймить пособниками России, потенциальными коллаборантами со всеми вытекающими последствиями. Однако очевидно, что скандальный визит и остановка военной помощи США дают слишком привлекательные возможности для оппонентов Зеленского, чтобы ими не воспользоваться. Пусть даже без публичной критики действий власти", - говорит политолог.

"Гайки можно затягивать, можно даже бить по ним молотком, но держатся они уже плохо. Власть еще будет искать опору в Европе и пытаться в том числе через европейцев восстановить отношения с Вашингтоном. Внутри страны, возможно, будут попытки выйти с новыми социальными инициативами, чтобы успокоить народ или просто его переключить. Но, похоже, конец у этого сопротивления будет, и правящая команда будет вынуждена согласиться на условия Трампа. Оппоненты внутри страны это понимают и готовятся атаковать власть", - комментирует эксперт Бортник.

Американцы говорят с оппозицией

Тем временем, американцы ищут выход на разные группы влияния в Украине. Издание Politico утверждает, что четыре помощника Трампа ведут "секретные дискуссии" с украинскими политиками, оппозиционными Зеленскому. Делается это якобы с целью "усилить давление на Зеленского, чтобы тот ушел в отставку". В числе тех, с кем общаются представители американской администрации - Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, как сообщили изданию три украинских депутата и американский эксперт по внешней политике от Республиканской партии.

По данным издания, американские собеседники уверены, что Зеленский "проиграет любые [президентские] выборы из-за усталости от войны и общественного разочарования безудержной коррупцией". Избирательная кампания рассматривается как ключевое условие мирного урегулирования в Украине, пройти она должна после того, как будет достигнуто временное прекращение огня, но до того, как начнутся полномасштабные мирные переговоры.

"Порошенко и Юлия, они все разговаривают с трампистами, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать. И людьми, которые согласились бы со многими вещами, на которые Зеленский не согласен", — сказал изданию ведущий республиканский эксперт по внешней политике.

А решение Трампа остановить поставки только усилило связи украинских политиков с представителями Трампа.

"В последние недели Тимошенко обращалась к законодателям из других партий украинского парламента, пытаясь убедить их выйти из состава и присоединиться к ее фракции. Она сказала законодателям, что хотела их переманить, что, по ее мнению, у Зеленского не будет другого выбора, кроме как назначить выборы в ближайшее время, что предоставит прекрасную возможность сформировать новое парламентское большинство", - говорится в статье.

Порошенко и Тимошенко подтвердили информацию, что общаются с командой Трампа. Экс-президент написал в своем Telegram-канале, что "публично и прозрачно работает с американскими партнерами" и якобы неоднократно предлагал "координировать эти встречи вплоть до приглашения на них посла", так как у самой власти якобы нет хорошей "коммуникации" с Вашингтоном.

"Суть наших переговоров с представителями американской стороны всегда сводилась к двум принципам - security first and peace through strength (сначала безопасность и мир через силу - Ред.) А именно оружие, разведка, санкции против России, финансовая поддержка, способность democratic resilience (свобода и демократия), трансатлантическое единство", - утверждает Порошенко. При этом экс-президент говорит, что против проведения выборов во время войны.

В свою очередь Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что ее партия "Батькивщина" "ведет переговоры" со всеми союзниками, "способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира". До этого момента (то есть заключения мира) выборов быть не должно, настаивает Тимошенко.

Примечательно, что оба политика буквально сразу подтвердили свои контакты с Вашингтоном, при этом не опровергнув тезис, что их переговоры американцев преследуют цель, в том числе, прозондировать отношение к возможному устранению Зеленского от власти. Кроме того, Тимошенко не прокомментировала версию о перетягивании депутатов из других парламентских объединений под свои знамена.

Собеседник издания в парламентской фракции "Батькивщины" подтверждает наличие "консультаций" между руководством партии и представителями администрации Трампа, уточняя, что это происходит не напрямую, а "через третьи руки". Американцы действительно хотят понять, кто и что может повлиять на Зеленского в ходе их переговоров с ним и что будет, если его все же "заставят уйти".

Выходу публикации в Politico, по словам собеседника, поспособствовала сама Тимошенко, которая хочет ее использовать в собственных политических целях.

"Ей это нужно, чтобы привлечь к себе людей, показать, что она снова серьезный игрок. Она хочет завлечь к нам во фракцию новых людей, работает в основном с депутатскими группами "Доверие" и "За будущее". Там люди самодостаточные, осторожные, решать они будут с учетом перспектив на следующих выборах. Вот Politico как бы говорит, что Юля - на коне", - говорит он.

Источники "Страны" в украинских политических кругах и в Верховной Раде, подтверждают информацию американских СМИ, что представители Трампа ведут переговоры с представителями различных партий Украины на предмет подготовки к выборам и побуждению Зеленского к переговорам о завершении войны.



При этом источники "Страны" удивлены, почему из всех контактов представителей Трампа с украинскими политиками в СМИ выделили только Порошенко и Тимошенко.



"Вообще-то американцы сейчас общаются со всеми. Причем главный упор они делают не на работу с Порошенко и Тимошенко, влияние которых на текущую ситуацию незначительно. В фокусе внимание соратников Трампа сейчас несколько фигур – Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР Буданов и глава фракции "Слуг народа" Арахамия, которые противостоят Ермаку и более позитивно, чем глава ОП, относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну, считая это правильным для Украины. Вашингтон при помощи этих контактов хочет организовать внутреннее давление на Зеленского с целью побудить его согласиться на прекращение огня. Также это прощупывание, на кого можно сделать ставку в послевоенной Украине, с учетом крайне скептического отношения Белого дома к Зеленскому", - говорит источник.



При этом он отмечает, что украинские политики, за редким исключением, боятся публично критиковать линию поведения Зеленского в отношениях с Трампом. Однако в кулуарных разговорах усиливается "недоумение" от того, как ведет себя президент Украины.



"Никто не понимает, зачем он хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее Трампа прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. С учетом всех вводных прекращение огня было бы выгодно сейчас Украине. Но Зеленский эту идею пытается блокировать всеми возможными способами. И, таким образом, именно он, а не Путин превратился в глазах Трампа в главное препятствие на пути к миру. И Украина уже ощущает эти последствия. Причем прекращением помощи, если так дальше пойдет, дело может не ограничиться. Надежд на Европу немного. Последний саммит в Лондоне показал ее неготовность самостоятельно тянуть войну в Украине без помощи США. Поэтому усиливается недовольство действиями Зеленского в отношениях со Штатами. В ходу, помимо прочего, версии, что он уже полностью потерял адекватность или что он путинский агент", - говорит источник.



По его данным, для того чтобы перебить эти негативные настроения, власти сейчас организовали кампанию в СМИ и соцсетях, а также инициируют контратаки на фронте.



"Соцсети заполнили восхваления Зеленского, а также прогнозы, что нужно "день простоять да ночь продержаться" и Россия "вот-вот падет". Параллельно немногочисленные резервы ВСУ брошены в контратаки на Покровском и других направлениях с целью показать хоть какое-то продвижение и объявить о "перехвате инициативы" на фронте, попытавшись поднять боевой дух в обществе, а также продемонстрировать Западу, что "Украина может побеждать даже без американской помощи". Однако в этом демонстрационном контрнаступлении мы рискуем сжечь резервы ради тактических и информационно-политических успехов. Что уже через несколько месяцев может иметь тяжелейшие последствия для всего фронта", - говорит источник.