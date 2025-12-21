Четыре ключевых документа. Уиткофф рассказал о переговорах США с Украиной и Европой
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прокомментировал ход переговоров Вашингтона с Украиной и Европой.
Соответствующая публикация появилась на странице Уиткоффа в соцсети Х.
Переговорщик сообщил, что в состав американской делегации, помимо него и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, вошёл сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.
Ранее прошла информация, что во встречах с представителями Киева и ЕС будет участвовать госсекретарь США Марко Рубио, но это не подтвердилось.
Как сообщает Уиткофф, советники по нацбезопасности европейских стран "также присоединились к обсуждениям, чтобы согласовать общий стратегический подход между Украиной, Соединенными Штатами и Европой".
Помимо этого состоялась отдельная встреча в формате США – Украина, в ходе которой были рассмотрены четыре ключевых документа:
-
дальнейшая разработка плана из 20 пунктов;
-
согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности;
-
согласование позиций по системе гарантий безопасности США для Украины;
-
дальнейшая разработка плана экономического развития.
"Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности дальнейших шагов", – отметил Уиткофф.
Он добавил, что "мир (в Украине - Ред.) должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойным фундаментом для стабильного будущего".
Спецпредставитель Трампа также заявил о продолжении "тесной координации со своими партнёрами на следующих этапах этой важной работы".
В свою очередь секретарь СНБО Рустем Умеров разместил в соцсетях тот же текст об итогах переговоров, что и Уиткофф.
Судя по всему, Киев рассматривает это как совместное заявление Украины и США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговор с Уиткоффом был сложным, но конструктивным.
При этом Рубио считает, что по мирному плану Трампа остаются нерешёнными самые трудные вопросы.