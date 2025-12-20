Госсекретарь США Марко Рубио присоединится к переговорам с российской делегацией, которые должны пройти сегодня в Майами.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, помимо Рубио на встрече будут со стороны Вашингтона спецпредставители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а со стороны Москвы - спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

"Российский источник сообщил Reuters, что любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками исключена", - пишет Reuters.

Напомним, накануне Рубио высказал мнение, что война России с Украиной может быть остановлена до конца текущего года.

При этом, по его словам, наиболее проблемные вопросы по условиям мирного соглашения между Киевом и Москвой остаются нерешёнными.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на быстрые действия Киева по мирному урегулированию в Украине и допустил, что вскоре могут быть достигнуты мирные договорённости.

Ранее западные СМИ сообщали, что команда Трампа по очереди проведёт переговоры с делегациями России и Украины в Майами.