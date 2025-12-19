Экс-внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине в ближайшие дни и начать военную кампанию против Венесуэлы.

"Примирение в Украине - часть большой стратегии Трампа. Американские интересы сейчас лежат в плоскости глобального противостояния с Китаем. Трамп подготавливает почву для того, чтобы США выиграли гонку на длинной дистанции у Китая и РФ. Для этого ему необходимо навести порядок в Западном полушарии в соответствии с доктриной Монро и перенести основные усилия в Индо-Тихоокеанский регион. В планах Трампа - закончить войну в Украине в течение ближайших дней, после чего переключиться на Венесуэлу. Судя по заявлениям российской стороны и интенсивности переговоров между США, РФ и Украиной, Кремль серьёзно намерен идти на примирение", - считает бывший советник ОП.

По его мнению, РФ снизила список своих требований по Украине до сдачи Донбасса, но усилиям Трампа мешают президент Украины Владимир Зеленский и Европа, которые пытаются скорректировать план до состояния, обеспечить который дипломатическим или военным путём самостоятельно не могут.

"По сути, этими аргументами Трампу предлагают отказаться от реализации американских интересов в пользу интересов Европы и Украины - в том виде, как их понимают европейцы и Зеленский", - пишет Арестович.

Напомним, что объявление войны Венесуэле некоторые ожидали во вчерашнем обращении Трампа к народу, но он посвятил всю речь своим достижениям в миграционной политике и экономике за время пребывания на президентском посту. Также в речи он не забыл покритиковать Джо Байдена.

Ранее США проводят блокаду Венесуэлы, о чём мы подробно рассказывали в отдельном материале.