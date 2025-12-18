Палубная авиация США поднялась в небо возле берегов Венесуэлы
Палубная авиация США поднялась в небо возле берегов Венесуэлы.
Это следует из данных онлайн-сервиса Flightradar24, отслеживающего перемещения воздушного транспорта.
Американские военные самолёты маневрируют у венесуэльских берегов на фоне сообщений о возможном начале войны.
Так, прямо сейчас в воздухе зафиксированы:
-
истребитель F/A-18E/F Super Hornet
-
два самолёта радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler
-
палубный тактический самолёт E-2D Advanced Hawkeye.
Напомним, сегодня Трамп заявил о блокаде прохода танкеров, ведущих бизнес с Каракасом.
Глава Белого долма заявил, что Венесуэла незаконно завладела активами США, выдворила американские компании, отобрав землю и права на добычу нефти.
Ранее "Страна" перечисляла глобальные последствия блокады Венесуэлы армией США.
Действия Вашингтона полностью подпадают под международное определение акта агрессии, а объявление Трампом блокады Венесуэлы без санкции ООН подрывает авторитетность обвинений Запада в адрес Кремля относительно нарушений международного права при вторжении РФ в Украину.