Палубная авиация США поднялась в небо возле берегов Венесуэлы.

Это следует из данных онлайн-сервиса Flightradar24, отслеживающего перемещения воздушного транспорта.

Американские военные самолёты маневрируют у венесуэльских берегов на фоне сообщений о возможном начале войны.

Так, прямо сейчас в воздухе зафиксированы:

истребитель F/A-18E/F Super Hornet

два самолёта радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler

палубный тактический самолёт E-2D Advanced Hawkeye.

Напомним, сегодня Трамп заявил о блокаде прохода танкеров, ведущих бизнес с Каракасом.

Глава Белого долма заявил, что Венесуэла незаконно завладела активами США, выдворила американские компании, отобрав землю и права на добычу нефти.

Ранее "Страна" перечисляла глобальные последствия блокады Венесуэлы армией США.

Действия Вашингтона полностью подпадают под международное определение акта агрессии, а объявление Трампом блокады Венесуэлы без санкции ООН подрывает авторитетность обвинений Запада в адрес Кремля относительно нарушений международного права при вторжении РФ в Украину.