Россия может стать сильнее НАТО уже через несколько лет, если альянс не выполнит обязательство о трате 5% ВВП на оборону.

Об этом заявил генсек Североатлантического Альянса Марк Рютте в интервью британской радиостанции ВВС.

Рютте также заявил о "стремлении Путина" реализовать "его историческую идею о возвращении влияния Москвы на Украину" или на всю территорию бывшего СССР.

Ранее Рютте заявил, что РФ превзошла НАТО в производстве боеприпасов.

Напомним, генсек Альянса считает, что Пекин попытается втянуть Россию в войну с НАТО перед вторжением Китая на Тайвань.

Война в Украине продолжается 1393-й день. Мы следим за последними новостями среды, 17 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State подтвердил продвижение войск РФ под Гуляйполем в Запорожской области, о чём сообщали западные журналисты. Также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что украинская армия отступила из южных районов Мирнограда Донецкой области и оставила близлежащие позиции, которым угрожало окружение.

