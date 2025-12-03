У Североатлантического альянса нет плана "Б" на случай прекращения американских поставок оружия Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции.

Журналист спросил у Рютте, есть ли у НАТО запасной план на случай провала переговоров и прекращения поставок американского оружия Украине.

"У меня его нет. Не думаю, что нам стоит думать о плане "Б", – ответил генсек Альянса.

Напомним, западные СМИ писали, что в случае отказа Киева подписать мирный план Трампа Штаты могут перестать поставлять оружие Украине даже за деньги.

На днях Трамп заявил, что США более не вовлечены в финансовом плане в украинский кризис и пытаются положить ему конец. По словам президента США, европейцы покупают у Штатов оружие по полной стоимости для дальнейшей передачи Украине.

О том, что происходит вокруг переговоров о мирном плане Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.

