Вашингтон прекратили финансовую поддержку Киева по решению президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, кадры заявления которой передают политические телеграм-каналы.

При этом Пентагон "продолжает продажу оружия странам НАТО в большом количестве", хотя "не может делать это вечно".

В этом же заявлении Ливитт сообщила об имеющемся оптимизме касательно достижения мирного урегулирования военного конфликта между Москвой и Киевом.

Накануне Ливитт упрекнула критиков мирного плана Трампа в получении выгоды от войны Украины и РФ.

Ранее Белый дом публиковал фото встречи Трампа с Зеленским, подписанное фразой "мы не тратим деньги".

Война в Украине продолжается 1370-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 24 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в воскресенье Россия официально заявила о захвате нескольких населённых пунктов Украины. Как утверждается, в Днепропетровской области взяты сёла Отрадное и Тихое, расположенные близ ключевого посёлка Покровское, а у Северска Донецкой области оккупировано село Пазено. Потенциально это создает угрозу глубокого охвата противником северского участка. Оба продвижения РФ Киев не подтверждал.

