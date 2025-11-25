Критика мирного плана США исходит от людей, которые "не имеют ни малейшего представления касательно того, о чём говорят".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, фрагмент интервью распространили политические телеграм-каналы.

Спикер допустила, что те, кто высказывает недовольство предложениями президента США Дональда Трампа не хотят окончания российско-украинской войны и, возможно, даже зарабатывают на ней.

"Я бы направила всех критиков к словам украинцев вчера, в которых они сказали, что они очень позитивно относятся к этому плану. Они были очень вовлечены. Они внесли прямые предложения в формулировки этого плана, и мы находимся с ними в прямом общении и переписке. Любая мысль – позвольте мне закончить этим – мысль о том, что Соединённые Штаты Америки не взаимодействуют с обеими сторонами в этой войне одинаково, чтобы привести её к завершению, является полной и абсолютной ложью. И я видела много дезинформации, слухов и обвинений в адрес людей в этом здании, таких как госсекретарь Рубио, специальный посланник Уинкофф и сам президент, будто они отдают предпочтение одной из сторон. Это не может быть ещё дальше от истины", – заявила Ливитт.

"Я наблюдала, как президент и его команда работали круглые сутки, всю ночь, с обеими сторонами – бесконечные телефонные звонки, бесконечные встречи – чтобы попытаться довести эту войну до завершения. И любые намёки на обратное – это полное непонимание фактов. Это исходит от людей, которые не имеют ни малейшего представления, о чём говорят, или от людей, которые продвигают собственную повестку, или, возможно, от тех, кто не хочет, чтобы эта война закончилась. Я не знаю. Может быть, они на этом зарабатывают. Может быть, они получают от этого какую-то выгоду. Но никто в этом здании не получает выгоду от войны. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. И именно над этим президент и его команда гордо работают", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, сторонники Трампа призывают Украину подписать его мирный план как можно скорее.

При этом, по информации замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, утверждённый в Женеве план российско-украинского конфликта мало напоминает изначальный вариант Трампа.